Achille Lauro è uscito allo scoperto: il settimanale Chi l’ha paparazzato in compagnia della sua nuova fidanzata, ecco di che si tratta!

E’ uno degli artisti emergenti del panorama musicale italiano: Achille Lauro con le sue performance e la sua stravaganza riesce sempre ad attirare l’attenzione di tutti. Durante il Festival di Sanremo 2020 si è presentato con la sua ‘Me ne frego’: l’esibizione sul palco dell’Ariston ha lasciato tutti sotto shock perchè il cantante romano al momento del ritornello si è spogliato ed è rimasto solo con con una tuta corta e trasparente. Riesce sempre a far parlare di sé e la sua musica entra sempre in testa: è una vera star e con il passare degli anni la sua fama cresce sempre di più! A quanto pare anche la vita sentimentale va a gonfie vele: è stato beccato dal settimanale Chi mentre si scambia tenerezze con una ragazza.

Achille Lauro esce allo scoperto: paparazzato con la sua nuova fidanzata

Secondo alcune indiscrezioni e fotografie riportate dal settimanale Chi, Achille Lauro è fidanzato! La star italiana ha festeggiato i suoi 30 anni al mare a Sabaudia: si è trattato una festa per pochi intimi, scrive Tgcom24, e la famosa rivista diretta da Alfonso Signorini ha rubato qualche scatto della giornata! Nelle fotografie pubblicate si vede il cantante scambiare baci e carezze con una ragazza misteriosa. Castana, con un bel sorriso ed un bel fisico: sono queste le uniche informazioni riguardo la giovane nuova fiamma di Achille Lauro. Atteggiamenti troppo affettuosi i loro per essere solo semplici amici.

E dal punto di vista lavorativo, Achille Lauro sta per lanciare il suo nuovo album: uscirà il 24 luglio e la presentazione è stata davvero unica, in stile ‘Lauro’. Il cantante come copertina ha scelto di mostrare se stesso in versione Ken tatuato, con un completo fuxia e degli stivali con tacco a spillo: riesce sempre a sorprendere tutti!