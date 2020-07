Anticipazioni Temptation Island, Annamaria infuriata al falò: cosa ha visto

Anticipazioni Temptation Island, Annamaria infuriata al falò: le immagini del suo fidanzato Antonio la lasciano senza parole, ecco cosa ha visto.

Manca sempre meno alla terza puntata di Temptation Island. Il reality dedicato alle coppie sta entrando sempre più nel vivo e sta regalando grandi emozioni al pubblico. Una delle coppie protagoniste è già tornata a casa, facendo il falò di confronto durante la seconda puntata: stiamo parlando di Alessandro e Sofia, che hanno scelto di tornare a casa insieme, nonostante le incomprensioni che avevano portato lui a chiedere il falò finale dopo soli 5 giorni. Continua, invece, il percorso delle altre 5 coppie, che continuano a mettersi alla prova. Tra i protagonisti maggiori, ci sono senza dubbio Annamaria e Antonio. I due stanno insieme da due anni e mezzo, ma hanno problemi di fiducia, in particolare per alcuni ‘errori’ che Antonio ha confessato di aver fatto in passato. Nel corso delle prime due puntate è stata evidente la vicinanza tra il giovane napoletano e la single Ilaria Gallozzi. In un video pubblicato poco fa sul profilo Instagram ufficiale di Temptation Island, si vedono alcune anticipazioni della prossima puntata, in cui Annamaria è letteralmente infuriata durante il falò delle fidanzate: cosa avrà visto? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Temptation Island, Annamaria infuriata al falò delle fidanzate: ecco cosa ha visto

La terza puntata di Temptation Island si avvicina e già si prevedono fuochi e fiamme in particolare per alcune delle coppie protagoniste. Stando alle prime anticipazioni, Ciavy chiederà il falò di confronto alla sua fidanzata Valeria dopo aver visto immagini per lui difficili da digerire. Anche Annamaria e Antonio sembrano essere grandi protagonisti della prossima puntata. Sulla pagina Instagram ufficiale di Temptation Island è spuntato poco fa un video di anticipazioni, in cui si vede Annamaria letteralmente infuriata durante il falò delle fidanzate. Nel video è chiaro che la donna ha appena visto immagini pesanti del suo fidanzato, probabilmente sempre più vicino alla single Ilaria. La reazione di Annamaria fa pensare che le immagini siano davvero gravi: “Per me è andato oltre ogni limite. Ora possono anche uscire insieme”, ha detto la napoletana, facendo dunque presagire il peggio.

Cosa avrà visto nel dettaglio Annamaria? E soprattutto, che conseguenze avranno le immagini del suo fidanzato Antonio sul suo percorso all’interno del villaggio? Per ora non possiamo ancora saperlo, ma tra qualche ora certamente lo scopriremo. Dunque, non ci resta che aspettare per conoscere tutto nel dettaglio.