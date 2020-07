Barbara D’Urso, selfie in bagno durante la cena: gli occhi di tutti cadono proprio lì, ecco cosa hanno notato i followers della conduttrice.

Barbara D’Urso si gode le meritate vacanze. Dopo mesi impegnativi, duranti i quali la conduttrice è andata sempre in onda, anche nel bel mezzo del lockdown, Barbara ha staccato la spina. Non quella del cellulare, però! Anche se non è più in tv con le sue trasmissioni, che riprenderanno a metà settembre, la conduttrice ama tenersi in contatto con il suo pubblico attraverso i social. In particolare attraverso Instagram, il social network più utilizzato dai vip. È proprio lì che la conduttrice posta foto e video delle sue giornate, dai backstage dei suoi programmi, agli attimi di vita quotidiana. E, qualche ora fa, Barbara ha postato alcuni scatti che non sono passati inosservati. La D’Urso si è scattata alcuni selfie mentre si dà una controllatina allo specchio, durante una cena. La conduttrice è splendida come sempre, ma ad attirare l’attenzione di followers è stato un dettaglio che è apparso proprio dietro di lei. Tutti l’hanno notato, scopriamo di cosa si tratta.

Barbara D’Urso, selfie in bagno durante la cena: tutti notano uno ‘strano’ dettaglio

“Controllatina allo specchio durante la cena”, è la didascalia delle ultime foto postate da Barbara D’Urso sul suo profilo ufficiale di Instagram. Si tratta di alcuni selfie che la conduttrice ha scattato proprio durante la sua uscita di ieri sera. Date un’occhiata:

Se nella prima foto non è così evidente, nella seconda ( che potete vedere cliccando sulla freccia a destra), è chiaro che la conduttrice ha scattato queste foto nel bagno. Un dettaglio che non è sfuggito agli occhi attenti dei followers, che lo hanno subito fatto notare nei commenti. Eccone alcuni:

Insomma, non tutti sembrano aver gradito particolarmente la “location” in cui Barbara ha deciso di scattare le foto. Ma, wc a parte, Barbara si mostra in splendida forma, nel suo abito bianco abbinato al giubbino di jeans. E voi, cosa aspettate a seguirla sui social? Non ve ne pentirete!