Belen sta registrando le nuove puntate di Tu si que Vales e nei camerini mette in mostra una scollatura mozzafiato: ecco la foto

Belen Rodriguez è pronta per una nuova edizione di Tu si que Vales, talent show in onda in prima serata dal 2014 su Canale 5 e basato sull’omonimo format di origine spagnola. La nuova stagione, le cui puntate andranno in onda in autunno, vedrà ancora al timone la showgirl argentina, insieme ad Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. La giuria, invece, dovrebbe essere composta sempre dalla padrona di casa Maria De Filippi, da Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari. Sembrerebbe confermata anche la presenza di Sabrina Ferilli, che dallo scorso anno ha preso il posto di Iva Zanicchi nella giuria popolare.

Belen, scollatura mozzafiato nei camerini di Tu si que Vales

Il lavoro corre in aiuto di Belen: la showgirl argentina sta attraversando un periodo poco felice in seguito alla rottura con Stefano De Martino. Nonostante la modella pare abbia ritrovato il sorriso tra le braccia dell’imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi, non possiamo non ammettere che il suo cuore abbia sofferto molto in questi mesi. Per fortuna però c’è il lavoro. Per la Rodriguez si tratta di una conferma importante al timone di Tu si que Vales. Il programma di Canale 5, infatti, è uno dei più seguiti della rete del Biscione e le repliche della sesta edizione ha tenuto compagnia agli italiani durante la quarantena. Una scelta che è stata apprezzata dai telespettatori e gli ascolti sono impennati.

In questi giorni la troupe di Tu si que Vales sta registrando le nuove puntate che andranno in onda tra ottobre e dicembre. La showgirl argentina ogni tanto regala qualche chicca dai camerini. Oggi, ad esempio, ha pubblicato alcune stories con un vestito giallo lungo, con uno spacco vertiginoso e soprattutto una scollatura da urlo. Il suo amico e art director, Mattia Ferrari, l’ha paragonata a Jessica Rabbit, ma lei, piuttosto stizzita, ha risposto: “Cosa c’entra?“.