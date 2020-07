Benedetta Parodi e Fabio Caressa, spunta una foto del passato: “L’aspetto un po’ è cambiato”, il dolce messaggio social emoziona i fan, ecco tutti i dettagli.

Benedetta Parodi è un personaggio molto amato e apprezzato, in tv come sui social. La conuduttrice e nota food blogger conquista il pubblico con la sua dolcezza e semplicità, oltre che con le sue indiscutibili doti in cucina. Sempre molto presente e attiva anche sui social, aggiorna quotidianamente il suo profilo Instagram con foto e video della sua vita quotidiana e del suo lavoro. Ogni mattina la conduttrice saluta i suoi followers, che superano quota 850mila, con imperdibili video del buongiorno, nei quali racconta la giornata che si appresta ad affrontare e soprattutto le ricette che intende cucinare nel corso della giornata. Non mancano anche tanti imperdibili siparietti familiari con i figli e con suo marito Fabio Caressa. I due formano una bellissima coppia e poco fa sul profilo di Benedetta è spuntata una splendida foto del passato, in cui sono entrambi molto giovani. La conduttrice ha accompagnato lo scatto con un emozionante messaggio per il marito: scopriamo insieme tutti i dettagli.

Benedetta Parodi e Fabio Caressa, spunta una foto del passato: ecco l’emozionante messaggio social della conduttrice

Benedetta Parodi e Fabio Caressa si sono sposati nel 1999 e oggi festeggiano 21 anni di matrimonio. Dal loro amore sono nati tre splendidi figli, Matilde, Eleonora e Diego. La loro è davvero una meravigliosa famiglia, molto unita e affiatata, come si può vedere anche dai social. Benedetta, infatti, è sempre molto attiva su Instagram e racconta sempre tanti aneddoti sulla sua famiglia, in particolare sui suoi figli, che sono il centro della sua vita. Anche il suo rapporto con Fabio è davvero invidiabile. Oggi i due festeggiano l’anniversario e Benedetta ha annunciato questa mattina che lui le ha preparato una sorpresa. Poco fa la conduttrice ha voluto fare gli auguri pubblicamente a suo marito, dedicandogli un dolce messaggio su Instagram, accompagnato da una loro foto del passato. Nello scatto i due sono evidentemente più giovani, ma perfettamente riconoscibili. Il tempo sembra quasi non essere passato per loro, così come conferma la stessa Benedetta nella didascalia: “21 anni fa..l’aspetto è un po’ cambiato, l’amore no”, ha scritto, aggiungendo anche un cuoricino alle sue dolci parole.

Entusiasti i fan e gli amici della coppia, che hanno subito colto l’occasione per fare tanti auguri a entrambi per questo importante traguardo.