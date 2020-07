Nelle sue ultime Instagram Stories, Benedetta Parodi si è mostrata realmente emozionata agli occhi dei suoi sostenitori: cos’è successo.

Così come è solita fare, anche pochissime ore fa, Benedetta Parodi si è completamente raccontata ai suoi sostenitori. Oltre a svelare ai suoi sostenitori di essere occupata, in questi ultimi giorni, con le nuove registrazioni di Bake Off Italia, che, come raccontato in un nostro recentissimo articolo, partirà a Settembre con una splendida novità, l’ex conduttrice di ‘Cotto e Mangiato’ si è mostrata ai suoi sostenitori visibilmente emozionata per un evento molto speciale. ‘Non vedo l’ora di dirvi come andrà a finire’, ha detto la Parodi ai suoi sostenitori tramite una serie di Instagram Stories caricate sul suo canale social ufficiale. Ecco, ma a che cosa si riferisce esattamente? Scopriamolo insieme nel minimo dettaglio.

Benedetta Parodi emozionata: le sue parole su Instagram

Sempre molto attiva sul suo canale social ufficiale, Benedetta Parodi è solita condividere con i suoi numerosi sostenitori tutto ciò che riguarda la sua vita. Non soltanto, quindi, è solita condividere diverse ricette gustose e succulenti, ma anche episodi che riguardano le sue giornate oppure la sua vita familiare. Lo ha fatto anche pochissime ore fa. Quando, in diretto collegamento dalla sua abitazione, l’ex conduttrice di ‘Cotto e Mangiato’ si è mostrata ai suoi sostenitori visibilmente emozionata. Sapete perché? Stando a quanto traspare dalle sue parole, sembrerebbe che, in questi giorni, ricorra l’anniversario di matrimonio della bella Parodi e suo marito Fabio Caressa. È proprio per questo motivo che, sia ieri sera che questa sera, il telecronista sportiva ha deciso di organizzare una bella sorpresa per sua moglie e la sua splendida famiglia.

Non sappiamo cosa abbia organizzato Fabio Caressa per sua moglie e la sua famiglia, ci teniamo a specificarlo. Anche Benedetta Parodi non sa nulla a tal proposito, sia chiaro. Proprio per questo motivo, la colonna portante di Bake Off ha svelato di aver portato nella sua borsa anche un costume. Tuttavia, nonostante non abbia alcuna conferma su cosa le aspetterà questa sera, l’emozione della Parodi è visibile ad occhio nudo. E noi non possiamo fare altro che essere emozionati quanto lei. Non vediamo l’ora di scoprire la fantastica sorpresa, voi?