Chi è Vincenzo Chirico, il nuovo compagno di Nina Moric

Per chi non conoscesse il nuovo compagno della showgirl croata Nina Moric, in questo articolo vi diciamo chi è Vincenzo Chirico

Nina Moric ha iniziato la sua carriera nel 1996 quando è stata lanciata dal concorso per aspiranti top model Look of the Year. La croata iniziò così a calcare passerelle importanti e venne notata da Gianni Versace. Si trasferì così in Italia, a Milano, dove coltivò il suo successo. La Moric acquisì grande notorietà nel 1999, quando partecipò al videoclip di Ricky Martin Livin’ la vida loca, venendo scelta fra centinaia di modelle. Nel 2000, invece, ha debuttato in televisione come showgirl al fianco di Giorgio Panariello nel varietà in prima serata Torno Sabato. Tra il 2002 e il 2004 realizza un calendario per la rivista Max e per For Men. Tra il 2011 e il 2012, invece, partecipa all’ottava e alla nona edizione de L’Isola dei Famosi, venendo eliminata in semifinale alla sua seconda occasione.

Chi è Vincenzo Chirico, nuovo compagno di Nina Moric

Nel corso della sua vita, la Moric è stata legata a Fabrizio Corona e Luigi Mario Favoloso. Sia l’una che l’altra storia sono state molto discusse e sono finite sui settimanali di gossip. Con Corona, la modella croata è stata sposata dal 2001 al 2007 e nel 2002 hanno avuto un figlio, Carlos Maria. La loro relazione è finita male e per molti anni non si sono parlati. Di recente però, anche per garantire tranquillità e serenità a Carlos, hanno deciso di recuperare il loro rapporto. Dopo Corona è stata legata sentimentalmente a Favoloso, ma anche con quest’ultimo non è finita affatto bene. Oggi, infatti, la modella rivela al settimanale Novella 2000: “Sto molto bene. È finita la storia con quel tipo…“, riferendosi proprio all’attuale compagno di Elena Morali. La Moric è felice, oltre per aver recuperato il rapporto con Corona, per essere felice insieme a Carlos e per aver allontanato dalla sua vita Favoloso, anche perchè ha un nuovo fidanzato. Già da qualche settimana, la modella croata stava pubblicando foto insieme ad un uomo di cui però non si conosceva l’identità. Oggi, durante l’intervista a Novella 2000, la Moric svela il suo nome: Vincenzo Chirico. Si tratta di un imprenditore napoletano che vive da alcuni anni a Montecarlo: “Lavora, è meridionale, meravigliosamente terrone” – dice la Moric al direttore Alessi – “ma vive a Montecarlo, si occupa di diverse società, sport club e alberghi“.

I due, dunque, sono abbastanza distanti, ma quando possono trascorrono alcuni giorni insieme, come si può dedurre dai loro account social. Vincenzo sembra molto innamorato di Nina e la croata sembra aver ritrovato finalmente il sorriso.