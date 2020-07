Pochissime ore fa, Elisabetta Gregoraci ha dato uno splendido annuncio a sorpresa ai suoi sostenitori: la conduttrice è pazza di gioia.

Sempre molto attiva sul suo canale social ufficiale, Elisabetta Gregoraci non perde mai occasione di poter interagire e comunicare con i suoi numerosi sostenitori. Oltre che a condividere imperdibili e mozzafiato scatti fotografici, la bella calabrese è solita condividere con i suoi fans tutto ciò che la riguarda. Lo ha fatto anche pochissime ore fa. Quando, per la prima volta in assoluto, l’ex conduttrice di Made in Sud ha voluto dare uno splendido annuncio a sorpresa. A cosa ci riferiamo esattamente? Ovviamente, state tranquilli, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo soltanto che una notizia del genere Elisabetta non poteva non condividerla con i suoi followers. E che, proprio per questo motivo, la showgirl è completamente pazza di gioia. Bando alle ciance! Ecco a cosa facciamo riferimento.

Elisabetta Gregoraci, l’annuncio a sorpresa: la notizia appena arrivata

Proprio pochissime ore fa, come dicevamo precedentemente, Elisabetta Gregoraci ha voluto dare uno splendido annuncio a sorpresa a tutti i suoi sostenitori su Instagram. Spesso e volentieri protagonista di incredibili racconti che riguardano la sua vita privata e quotidiana, l’ex colonna portante de Made in Sud non ha potuto fare a meno di condividere con chi, in tutti questi anni l’ha supportata, una notizia davvero fantastica. Di che cosa parliamo? Diamoci uno sguardo insieme.

Ebbene si. A quanto pare, Elisabetta Gregoraci sta studiando il copione per la quarta edizione di ‘Battiti Live’. Una notizia davvero splendida e, diciamoci la verità, anche tanto attesa. Ed è proprio per questo motivo che l’ex moglie di Flavio Briatore non ha potuto fare a meno di condividerla prontamente con i suoi sostenitori, non nascondendo, tra l’altro, la sua immensa felicità.

Sarà nel cast del Grande Fratello Vip 5?

Non sappiamo ancora nulla riguardo al cast del Grande Fratello Vip, eppure, secondo una clamorosa indiscrezione, Elisabetta Gregoraci potrebbe varcare la famosa porta rossa. Sarà davvero così? Fino a questo momento, non sappiamo nulla di certo. Fatto sta che, se così fosse, sarebbe un gran bel colpo, no?