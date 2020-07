Kim Kardashian, il buongiorno ai fan è spaziale: top minuscolo e super scollatura per la famosa influencer, followers in delirio per lo scatto da urlo pubblicato su Instagram.

Kim Kardashian è senza alcun dubbio una delle influencer più importanti e seguite al mondo, sicuramente una delle prime in assoluto. Il suo profilo Instagram conta ben 179 milioni di followers. Un numero da record, che dimostra l’incredibile seguito della star americana. Personaggio televisivo, imprenditrice e influencer, Kim è amatissima dal pubblico per la sua forte personalità e per la sua incredibile bellezza, che non ha problemi a mostrare anche sui social. Il suo profilo pullula di immagini in cui sono in evidenza le forme esplosive e super seducenti della Kardashian, che è sposata con il cantante Kanye West e ha 4 figli: North, Saint, Psalm e Chicago. Bellissima e sempre perfettamente in forma, Kim poco fa ha incantato i suoi followers, dando loro un ‘buongiorno’ a dir poco spaziale. Nello scatto che ha pubblicato, la Kardashian indossa infatti un top minuscolo con una super scollatura, che mette in evidenza le sue curve da urlo: scopriamolo insieme!

Kim Kardashian, il ‘buongiorno’ è spaziale: top minuscolo e super scollatura, ecco lo scatto da urlo dell’influencer

Kim Kardashian sa sempre come far impazzire i suoi tantissimi fan. L’imprenditrice e influencer statunitense è una vera e propria ‘bomba’ in fatto di fisico e bellezza e non ha problemi a pubblicare sui social scatti che fanno girare la testa ai suoi followers. Poco fa, ad esempio, ha letteralmente mandato in delirio Instagram con una foto super, in cui manda un bacio ai suoi followers, dando loro il ‘buongiorno’: “Spero che abbiate tutti una splendida giornata”, ha scritto nella didascalia del suo post la Kardashian, accompagnando le parole con il simbolo delle dita in segno di vittoria. La particolarità del suo scatto, però, sta nel look di Kim, che è davvero irresistibile. La moglie di Kanye West indossa infatti un paio di pantaloni neri a vita alta particolarmente aderenti, che mettono in evidenza il suo vitino da vespa e le sue curve spaziali, con sopra un top davvero minuscolo, che lascia scoperte le spalle e soprattutto mette in primo piano la scollatura esplosiva della Kardashian, sulla quale di certo sono caduti gli sguardi dei followers.

Inutile dire che lo scatto ha ottenuto in pochissimo tempo un vero e proprio ‘boom’ di like e commenti, con i followers impazziti davanti a tanta bellezza.