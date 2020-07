La dieta contro il caldo: cosa mangiare in estate per sentirsi in forze

Sapete che esiste anche una dieta per affrontare il caldo afoso? Ecco cosa mangiare in estate per sentirsi leggeri e in forme

L’estate è finalmente arrivata. L’inverno è stato lungo e abbastanza rigido, ma adesso è giunto il caldo. Le temperature sono alte in quasi tutte le regioni italiane. Più alte ovviamente al sud, dove si raggiungono già picchi oltre i trenta gradi. Il calore ovviamente non piace a tutti e soprattutto non tutti lo reggono. C’è chi, infatti, durante l’estate soffre di astenia, ovvero avverte un senso di fiacchezza, una certa sonnolenza e difficoltà di concentrazione. Non serve solo mettersi al riparo dal caldo o cercare un posto abbastanza fresco, anche l’alimentazione – come sempre – può essere un alleato fedele. Ci sono alcuni alimenti, infatti, che ci possono dare una sferzata di energia. Di seguito vi riportiamo la dieta contro il caldo suggerita dalla dottoressa Leda Roncoroni, biologa nutrizionista presso il Policlinico di Milano.

Dieta contro il caldo: cosa mangiare in estate

Per combattere l’afa esiste una dieta che può aiutarci a recuperare sali minerali e soprattutto energie. Partendo dalla colazione, la dottoressa Leda Roncoroni consiglia di fare il pieno di energie e di calorie al mattino, dato che durante il giorno e soprattutto la sera non è consigliabile assumere molte calorie. Al mattino, dunque, si può mangiare un yogurt con cereali integrali insieme ad una spremuta, un succo fresco o un centrifugato. A pranzo, invece, è consigliato assumere delle ricchissime insalatone oppure delle grosse macedonie di frutta con melone, anguria e yogurt. Alle insalatone possono essere aggiunti semi di chia, lino e zucca, ricchi Omega 3 e acidi grassi. Un’alternativa alle insalate possono essere i cereali integrali oppure il riso: “Il riso venere è il migliore perché fonte di antiossidanti, ma sono ottime alternative anche la quinoa, il miglio, il farro e l’orzo. Non dimentichiamo che con il caldo che fa abbiamo bisogno di energia e di zuccheri che ci arrivano proprio da questo tipo di carboidrati”. L’ultima spiaggia è rappresentata dalle zuppe di verdure o legumi.

Per quanto riguarda la cena, l’apporto calorico deve essere inferiore rispetto al resto della giornata. Un ricco pasto alla sera, infatti, potrebbe non farci dormire bene. Si può assumere dunque carne magra, come pollo o tacchino, e limitare la carne rossa una volta alla settimana oppure il pesce. Anche la cottura ovviamente è importante: si consiglia al vapore, alla griglia o al cartoccio nel caso del pesce. Ovviamente da evitare i fritti e non abbondare con il sale.