Lorella Cuccarini, pochissime ore fa la notizia di un grave lutto che l’ha addolorato: la conduttrice ha voluto scrivere un ultimo saluto emozionante.

Terminato il suo impegno televisivo con La Vita in Diretta e in attesa di scoprire quale altro progetto la Rai ha riservato per lei, la simpaticissima Lorella Cuccarini continua ad essere sempre molto attiva sul suo canale social ufficiale. Spesso e volentieri protagonista di scatti che la ritraggono in compagnia dei suoi figli o completamente immersa nella sua vita quotidiana, la conduttrice televisiva non perde mai occasione di poter comunicare ed interagire con loro. Lo ha fatto anche pochissime ore fa. Quando, appresa la notizia di un lutto davvero immenso, non ha potuto fare a meno di esprimere tutto il suo dolore. E così, con uno scatto social davvero stratosferico, la cantante e ballerina romana non ha potuto fare a meno di scrivere un messaggio davvero da brividi. Le parole scritte a corredo dello scatto, infatti, fanno chiaramente intendere di quanto fosse profondo ed intenso il legame che la conduttrice aveva con la donna che, purtroppo, è venuta a mancare proprio recentemente. Ecco, ma di chi parliamo esattamente? Scopriamolo insieme.

Lorella Cuccarini, l’immenso lutto che l’ha addolorata: il saluto social

Un lutto davvero immenso, quindi. E che, soprattutto, ha profondamente addolorato Lorella Cuccarini. È proprio per questo motivo che, sul suo canale social ufficiale, l’ex conduttrice de La Vita in Diretta non ha potuto fare a meno di scrivere un messaggio da brividi e, soprattutto, un saluto più che emozionante. È morta l’immensa Galyn Gorg, una delle protagoniste indiscusse di due programmi che hanno fatto la storia della televisione italiana. Facciamo, infatti, riferimento a ‘Fantastico 6’ e ‘SandraRaimondo Show’. Una notizia davvero sconvolgente, quindi. Non soltanto per tutti i sostenitori della ballerina ed attrice americana, ma anche per tutti coloro che hanno collaborato con lei. A partire, quindi, da Steve La Chance. Fino a Lorella Cuccarini. Proprio sul suo profilo social ufficiale, come dicevamo precedentemente, l’ex conduttrice de La Vita in Diretta non ha potuto fare a meno di rivolgerle un caro ed affettuoso saluto. Dimostrando, tra l’altro, di quanto il legame tra le due donne dello spettacolo fosse davvero speciale ed unico.

È proprio con questa fantastica foto che le ritrae insieme durante un loro progetto lavorativo che Lorella Cuccarini ha voluto dare l’ultimo saluto a Galin. Spendendo per lei, tra l’altro, delle parole davvero emozionanti. ‘Hai fatto parte di una bellissima pagina di vita’, ha iniziato a dire l’ex conduttrice de La Vita in Diretta. Ponendo attenzione, infine, su alcune caratteristiche incredibili della ballerina americana: ‘grinta pazzesca e un sorriso che spaccava’. Infine, un ultimo pensiero davvero commovente: ‘Sei stata una fantastica compagna di lavoro. Continua a danzare tra gli angeli’.

