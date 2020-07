Chi è la moglie di Piero Angela, Margherita Pastore? 60 anni insieme

Cosa sappiamo su Margherita Pastore la moglie di Piero Angela. Tutto sulla compagna di vita del conduttore di SuperQuark.

Torna questa sera l’appuntamento con SuperQuark condotto da un sempiterno Piero Angela. Tra i massimi divulgatori scientifici sappiamo quasi tutto della sua vita lavorativa, ma su quella personale ci sono ancora dei lati nell’ombra. Se conosciamo infatti perfettamente il figlio Alberto Angela, ormai considerato un sex symbol oltre che un vero e proprio scienziato di grande rispetto, è probabile che molti di voi non conoscano Margherita Pastore. Chi è questa donna? Semplice, la moglie di Piero Angela, unita a lui da 60 anni di matrimonio e amore. Ma conosciamola meglio.

Chi è Margherita Pastore

Margherita Pastore è la moglie di Piero Angela. I due sono legati da oltre 60 anni di matrimonio, ma se lui è super riservato, la sua dolce metà forse lo supera. Infatti Margherita è sempre rimasta un po’ nell’ombra, ma non ha mai smesso di supportare e di sostenere il marito in ogni momento della loro esistenza. La signora Angela però non ha praticamente mai rilasciato interviste e pare che siano pochissime anche le foto che la ritraggono insieme al marito e che siano di dominio pubblico.

Piero Angela e sua moglie: come si sono conosciuti?

Come è nato il loro amore? Moltissimi anni fa, quando Piero Angela era ancora un pianista jazz alla ricerca del successo e Margherita una ballerina della Scala di Milano. Quando i due si incontrarono però tutto cambiò. Lei decise di seguire Piero a Parigi dove la sua carriera da giornalista stava decollando e nel 1995, dopo aver rinunciato alla danza, i due si sposarono. Dal matrimonio tra Piero e Margherita nacquero Alberto e Christine. Quest’ultima riservatissima come la madre, è praticamente un’ombra sfuggente.

L’amore tra Piero e Margherita

Una puntata di SuperQuark sulla possibile esistenza degli alieni

Se Margherita Pastore quindi si è dedicata alla famiglia e all’amore per Piero Angela, quest’ultimo negli anni non ha mai smesso di amarla, ma nemmeno di ringraziarla per il sostegno e la grandissima fiducia. Un amore quindi intenso e molto forte che anno dopo anno non ha fatto che rafforzarsi. La moglie del conduttore di Superquark quindi, anche se ha fatto la scelta di rinunciare alla sua carriera da ballerina, ha investito nell’amore, nella certezza di un compagno che la potesse capire e possiamo tranquillamente dire che ha fatto jackpot!