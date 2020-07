Raimondo Todaro si espone sulla sua nuova fiamma Paola Leonetti: “Non mi va di parlare…” le parole del ballerino vi lasceranno a bocca aperta

Ormai sono settimane che non si fa altro che parlare della separazione tra la ballerina professionista di Amici Francesca Tocca e il marito Raimondo Todaro. Si vociferava già da diverso tempo ormai che le cose tra i due non andassero più molto bene. E durante l’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi le voci si son fatte ancora più insistenti, vista la vicinanza tra la ballerina e l’allievo di Natalia Titova,

Valentin Alexandru Dimitru. I due sembravano molto più che semplici colleghi, la passione e le scintille sul palco erano ben visibili a tutti, tanto da far gridare tradimento il web. Né la Tocca, né tanto meno Todaro inizialmente avevano rilasciato delle dichiarazioni in merito, poi però qualcosa è cambiato e il ballerino e coreografo ha ritenuto necessario dover spendere due parole in merito alla situazione. Attraverso una lunga intervista ha spiegato i motivi della loro separazione.

Era ormai diverso tempo che il coreografo e la ballerina sembravano distanti e non più affiatati come tempo addietro e ovviamente le domande dei followers hanno iniziato ad essere sempre più insistenti. A tal punto che Todaro ha dovuto spiegare che in realtà non c’è stato proprio alcun tradimento. I due continuano a volersi bene, a rispettarsi e a trascorrere del tempo insieme per il bene della loro splendida bambina. L’amore col trascorrere degli anni è andato ad affievolirsi e non c’era più la stessa passione di sempre ad unirli. Oltretutto adesso pare proprio che entrambi abbiano voltato pagina… La Tocca ormai non si nasconde più e sta pubblicando storie e post sul suo profilo ufficiale instagram sul tempo trascorso insieme a Valentin. Dall’altro lato anche Todaro pare aver trovato qualcuno con cui ripartire da zero, si tratta di Paola Leonetti.

I due erano stati paparazzati qualche giorno fa intenti a scambiarsi dolcissime effusioni in spiaggia e ad oggi il coreografo ha deciso di fare chiarezza attraverso un’intervista tv. Al settimanale ‘Di più Tv’ di Cairo Editore l’uomo ha svelato: “Mi chiede se sono nuovamente innamorato? Guardi, ora faccio la mia vita, le cose di cuore le tengo per me. Mi chiede se ho sofferto e mi sto riprendendo? Non mi va di parlare, il passato è passato… Certo che ho visto le mie foto, erano ovunque… Ma non mi chieda del mio privato“