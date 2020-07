Attraverso una serie di Ig Stories, Rosa Perrotta ha raccontato di una delle giornate più belle della sua vita: la rivelazione dell’ex tronista.

Da quando è ultimato il suo percorso a Uomini e Donne, Rosa Perrotta ha letteralmente cavalcato l’onda del successo. Attualmente web influencer di successo, la bella campana decanta di un seguito davvero clamoroso. Soprattutto sul suo canale social ufficiale. Sul quale, dal canto suo, non perde mai occasione di pubblicare tutto ciò che riguarda la sua vita. A distanza di quasi un anno dalla nascita del suo primogenito Domenico, l’ex tronista è solita condividere con i suoi sostenitori come trascorre la sua vita da mamma. E così tra pappine, simpatici siparietti con Pietro ed incredibili progressi di ‘Dodo’, la bella Perrotta fa entrare anche i suoi followers nelle sue giornate da neo mamma. Lo ha fatto anche pochissime ore fa, sapete? Quando, attraverso un’IG Stories, si è lasciata andare ad una sorprendente rivelazione. ‘Oggi è una delle giornate più belle della mia vita’, ha detto Rosa. Ma a cosa si riferisce esattamente? Scopriamolo insieme.

Rosa Perrotta, la rivelazione social: cosa è successo

‘Stamattina ha avuto il coraggio di fare una cosa che non facevo da un anno a questa parte’, ha continuato a dire la bellissima campana. Svelando, tra l’altro, di aver lasciato per qualche ora il piccolo Domenico a Pietro, suo compagno, per concedersi una sana e rilassante dormita. Un momento, da come si può chiaramente comprendere, tanto desiderato dalla bella Perrotta, quindi. E che, com’è giusto che sia, non ha potuto fare a meno di raccontarlo ai suoi sostenitori.