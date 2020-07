Salvini – Isoardi: “Serve intelligenza per starmi accanto”, la bomba

Elisa Isoardi torna sulla sua relazione amorosa con Matteo Salvini: ecco le parole dell’ex conduttrice de La Prova del Cuoco

Elisa Isoardi ha iniziato la carriera nel mondo dello spettacolo nel 2000, quando ha partecipato al concorso di bellezza Miss Italia in qualità di Miss Valle d’Aosta. In quell’occasione, la Isoardi vinse la fascia Miss Cinema. La sua prima esperienza televisiva, invece, è stata come inviata nel programma Guarda che luna, condotto da Massimo Giletti e Hoara Borselli. Nel 2007, invece, ha condotto il Festival di Castrocaro sempre insieme a Giletti, mentre mìnell’estate del 2008, è stata la conduttrice di Sabato & Domenica Estate, programma in onda nel weekend dalle 6:50 alle 9:30. Il successo sicuramente è arrivato con La Prova del Cuoco, cooking show che la Isoardi ha condotto a fasi alterne sino alla conferma in pianta stabile nel 2018 al posto di Antonella Clerici. In autunno sarà una delle concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle.

Elisa Isoardi, la bomba su Matteo Salvini

Negli ultimi anni, la Isoardi ha fatto parlare di sé, oltre che per i successi televisivi, anche per le relazioni amorose, in modo particolare quella con Matteo Salvini. La conduttrice è stata legata al leader leghista dal 2015 al 2018. A distanza di un paio di anni, la Isoardi è tornata sulla sua love story in un’intervista al settimanale Oggi. L’ex conduttrice de La Prova del Cuoco ha dichiarato: “Io non sono una tipina semplice, siamo stati entrambi ingombranti l’uno per l’altro”. Una storia d’amore non terminata con il lieto fine, così come quella con Alessandro Di Paolo, che è rimasto un suo fedele amico: “I tempi erano maturi, ma lui c’è e ci sarà sempre“.

La Isoardi dichiara di essere felicemente single e sul suo uomo ideale aggiunge: “Serve intelligenza per starmi accanto“.