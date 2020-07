Temptation Island, brutto colpo per Lorenzo Amoruso al falò: cosa ha visto

Anticipazioni Temptation Island, brutto colpo per l’ex calciatore Lorenzo Amoruso al falò: cosa ha visto della sua compagna Manila Nazzaro.

In attesa di scoprire cosa ci riserverà la terza puntata di Temptation Island, il profilo social ufficiale del programma, in queste ultime ore, sta iniziando a pubblicare le prime ed imperdibili anticipazioni. Come raccontato in un nostro recente articolo, sappiamo che l’appuntamento che andrà in onda domani, Giovedì 16 Luglio, sarà davvero fenomenale. Non soltanto perché, a quanto pare, sembrerebbe che Ciaby abbia chiesto il falò di confronto finale alla sua Valeria e che, per questo motivo, la bella romana è davvero dubbiosa, ma anche per tutti gli altri colpi di scena che soltanto l’isola delle tentazioni ci sa regalare. In primis, parliamo di Lorenzo Amoruso. Come svelato dal brevissimo filmato di anticipazioni, sembrerebbe che l’ex calciatore riceverà un vero e proprio brutto colpo da parte della sua fidanzata Manila Nazzaro. Ecco cosa è successo.

Temptation Isladnd, brutto colpo per Lorenzo Amoruso: cosa ha combinato Manila?

Non sappiamo esattamente cosa accadrà nella terza puntata e, soprattutto, se Valeria si presenterà o meno al falò di confronto richiesto dal suo fidanzato, fatto sta che, a quanto pare, la terza puntata di Temptation Island sarà davvero imperdibile. I colpi di scena, stando a quanto trapelato da queste brevissime anticipazioni, sono davvero succulenti. A partire, infatti, da quella condivisa su Lorenzo Amoruso. In coppia con l’ex Miss Italia Manila Nazzaro, l’ex calciatore riceverà un vero e proprio brutto colpo. Lo si deduce chiaramente da queste immagini mostrate su Instagram. E, sopratutto, dalle parole utilizzate appena ultimato di vedere il filmato.

‘Sembrava fosse un calesse, invece, potrebbe essere un bel calesse’, queste le parole di Lorenzo Amoruso appena terminato di vedere un filmato che riguarda la sua fidanzata. Non sappiamo esattamente cosa abbia visto sulla sua compagna. Fatto sta che, da come si può chiaramente vedere, l’ex calciatore è visibilmente turbato dalle immagini.

Insomma, si prospetta una terza puntata davvero molto movimentata. Voi ve la perderete? Noi sicuramente, no!