Temptation Island, parla l’ex moglie di Antonio: rivelazioni shock, che lasciano a bocca aperta.

Un’edizione sempre più scoppiettante, quella di Temptation Island attualmente in onda. Domani, 16 luglio 2020, sarà trasmessa la terza attesissima puntata del docu-reality di Canale 5 e, stando alle prima anticipazioni, ne vedremo delle belle! Tra le coppie che hanno deciso di mettersi in gioco quest’anno c’è anche quella formata da Antonio Martello e Annamaria Laino. Un percorso che non è iniziato nel migliore dei modi: molti atteggiamenti di Antonio non vanno giù alla sua compagna, che ha addirittura pensato di lasciare già il programma. A ‘complicare’ ulteriormente la situazione arrivano alcune dichiarazioni di Miriam, ex moglie di Antonio. A Donna Pop, la donna ha rilasciato un’intervista in cui si è lasciata andare ad alcune rivelazioni piuttosto forti! Scopriamo cosa ha raccontato.

Temptation Island, parla l’ex moglie di Antonio: rivelazioni shock, come reagirà Annamaria?

Antonio e Annamaria sono due tra i protagonisti dell’attuale edizione di Temptation Island. Domani andrà in onda la terza puntata ma, proprio alla vigilia, arrivano le parole di Miriam, ex moglie di Antonio e madre della sua bambina. Secondo quanto raccontato dalla donna, il loro matrimonio è durato due anni, fino al 2017. È in questo anno che Miriam ha scoperto che Antonio le mentiva spesso riguardo turni lavorativi, durante i quali invece andava in giro a ‘fare il farfallone’. Miriam decide di lasciare Antonio, ma quest’ultimo insiste per tornare insieme, mostrandosi anche geloso se lei usciva con le amiche. I due decidono, così, di riprovarci: Miriam ha deciso di dare un’altra possibilità ad Antonio, soprattutto per amore della bambina. Nel settembre del 2018 tornano insieme, ma già circolano voci di una relazione tra Antonio e una donna più grande: si trattava proprio di Annamaria. Miriam dichiara di non aver creduto alle voci, ma ammette: “Lui è stato la persona più bugiarda che abbia mai conosciuto”.

A maggio del 2019, Miriam decide di chiedere la separazione da Antonio, che però insiste nel non volerla lasciare. Nel frattempo, però, il napoletano pubblicava foto di ‘dettagli’ di un’altra donna, che era proprio Annamaria: “Per me era finita da un pezzo e chiedevo la separazione, lui continuava a postare foto di Annamaria , ma continuava a chiamare anche il mio attuale compagno per dirgli che sarebbe voluto tornare con me”. Un racconto davvero particolare quello di Miriam, e non è finito qui. Secondo la donna, infatti, Antonio non è praticamente mai uscito dalla sua vita, chiedendole di tornare insieme anche dopo le prime registrazioni di Temptation! “Antonio c’è sempre stato, non è mai capitato un periodo in cui non lo sentissi! Mi ha sempre telefonato e ha sempre dichiarato di voler tornare con me, cioè prima e dopo le puntate di Temptation.“Tuttavia, Miriam ritiene che quello di Antonio nei suoi confronti non sia amore, ma che il ragazzo sia “ossessionato da lei”, tanto da voler lasciare sempre la fiamma accesa. Inoltre, Miriam sottolinea come Annamaria sapesse del matrimonio e della bambina: “Che dicano che stanno insieme da due anni e mezzo è assurdo, è vero che si sentono da due anni e mezzo, ma durante la mia storia, non viceversa. Nel mezzo della mia storia c’era anche lei in questi anni.

Insomma, un racconto che non passera di certo inosservato. Miriam, infine, racconta di aver sentito Annamaria durante la pandemia, per dimostrare che è sempre stato Antonio a telefonarla e cercarla. Miriam definisce Annamaria ‘una vittima’ del suo ex compagno, così come lo era lei. Miriam però ci ha tenuto a precisare che Antonio è un ottimo padre per la loro bambina, sempre presente, e che rispetta tutti gli impegni e i doveri. E voi, cosa pensate di queste parole di Miriam? Come reagiranno Antonio ed Annamaria?