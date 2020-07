Temptation Island, problemi di salute per un ex concorrente: il racconto

View this post on Instagram

Non sono il tipo che si piange addosso o fa la vittima sui social, chi mi segue lo sa. Sto attraversando un periodo molto delicato, difficile, riguardo la mia salute ma non tanto per la febbre a 39 ma per altre situazioni che non sto qui a spiegarvi, ma soltanto perché ci sono altri casi davvero gravi che la gente affronta e quindi ogni giorno ringrazio Dio e non mollo. La persona che mi da la forza, la tenacia e l’amore ogni giorno sdrammatizzando con un sorriso, una battuta, anche in una clinica prima di entrare per una visita importante, è in questa foto che sto postando. Lei che con i suoi consigli e con le sue premure, svegliandola nel cuore della notte, c’è e so che ci sarà sempre. Non sono neanche un romanticone ma devo dirvi una cosa, per la prima volta mi sento realizzato in una mia storia, rispetto la persona che è al mio fianco e ho capito davvero cosa vuol dire sentirsi Uomo. Grazie di tutto amore mio di quello che stai facendo, con te al mio fianco ritornerò più forte di prima. 💪🏼❤️ @nunziasansone