Uomini e Donne, un’ex corteggiatrice del programma convola finalmente a nozze: su Instagram, le immagini della ‘particolare’ proposta di matrimonio.

Sono davvero tantissime le coppie che, in tutti questi anni della sua messa in onda su Canale 5, si sono formate all’interno dello studio di Uomini e Donne. Come altrettanto tantissime sono state le persone che, non essendo scelte, hanno abbandonato il programma con l’amaro in bocca. È capitato tantissime diverse volte che la ‘non scelta’ venisse immediatamente ‘bloccata’ da Maria De Filippi per diventare la nuova tronista. Oppure che, purtroppo, lasciasse lo studio definitivamente con l’intento, quindi, di rifarsi una vita al di fuori del contesto televisivo. È il caso, ad esempio, di questa ex corteggiatrice. Che, dopo aver ricevuto una gran bella delusione all’interno dello studio televisivo, se l’è rifatta davvero alla grande una nuova vita sentimentale. Sapete perché? Pochissimi giorni fa, ha ricevuto la fatidica e, soprattutto, ‘particolare’ proposta di matrimonio. Ebbene si. La giovanissima ragazza convolerà a nozze. Ecco, ma di chi parliamo esattamente? Scopriamolo insieme.

Ex corteggiatrice di Uomini e Donne convola a nozze: la proposta di matrimonio

Era l’anno 2016 quando Megghi Galo arrivava alla corte di Lucas Peracchi, attuale fidanzato di Mercedesz Henger, a Uomini e Donne. Seppure il loro percorso sembrava stesse procedendo davvero alla grande, purtroppo, l’ex corteggiatrice vi ha rimediato soltanto una gran bella delusione. Eppure, nonostante questo, appena uscita dagli studi televisivi del dating show di Canale 5, la bella Megghi ha cavalcato l’onda del successo. Non soltanto, ancora adesso, è una delle web influencer più amate ed apprezzate da tutto il pubblico italiano, ma ha anche finalmente ritrovato la sua felicità accanto ad un ragazzo davvero magnifico. Lui si chiama Alessandro Piscopo. E, pochissimi giorni fa, ha lasciato l’ex corteggiatrice completamente senza parole con una ‘particolare’ proposta di matrimonio. A svelare ogni cosa è stato il diretto interessato sul suo canale social ufficiale. Quando non ha potuto fare a meno di condividere con tutti i suoi, anzi, i loro sostenitori questa splendida notizia. Ecco tutti i dettagli.

Con questo splendido cucciolo di cane, Alessandro Piscopo ha chiesto alla sua bella Megghi di diventare sua moglie. La loro, lo sappiamo, è una relazione che va avanti da diversi anni. Si amano alla follia ed è per questo motivo che il giovane ragazzo ha deciso di compiere questo grande passo.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, quindi, convolerà a nozze con il suo splendido ragazzo. E noi non vediamo l’ora di seguire, insieme a lei, tutti gli aggiornamenti. Ovviamente, fino a questo momento, non è stato svelato null’altro. Fatto sta che, molto presto, scopriremo ogni cosa! Intanto, tantissimi auguri alla coppia.