Uomini e Donne, adesso è proprio ufficiale: la conferma è appena arrivata

Uomini e Donne, adesso è praticamente ufficiale: pochissime ore fa, è arrivata la conferma riguardo alla clamorosa novità della prossima stagione.

Seppure Uomini e Donne sia terminato da poco più di un mese, tutti i suoi telespettatori non vedono l’ora di assistere alla prossima edizione. Anche quest’anno, seppure qualche piccolo cambiamento di percorso a causa dell’emergenza Coronavirus, il dating show di Maria De Filippi ha riscosso un successo davvero assoluto. È proprio per questo motivo che, a pochi mesi da settembre, tutto il pubblico italiano non vede l’ora di conoscere chi saranno i nuovi tronisti e, soprattutto, come procedono le storie d’amore che, a fine stagione scorsa, si sono create. Tuttavia, pochissime ore fa, si è diffusa una notizia davvero clamorosa. Stando a quanto trapelato dai nuovi palinsesti, sembrava che, da settembre prossimo, Uomini e Donne non andasse più in onda dal Lunedì al Venerdì come consueto, bensì soltanto due giorni a settimane. E gli altri giorni? Semplice: sembrava che Mediaset volesse dare più spazio a Daydremer, la serie televisiva con Can Yaman che, in queste ultime settimane, sta riscuotendo un successo davvero assoluto. Ecco, ma è davvero così? Adesso è arrivata la notizia ufficiale. Di che cosa parliamo.

Uomini e Donne, arriva la notizia ufficiale: cosa succederà a settembre?

Sin da quando è stato mandato in onda per la prima volta su Canale 5, siamo stati abituati a vedere Uomini e Donne dal Lunedì al Venerdì dalle ore 14:45. Eppure, pochissime ore fa, sembrava ormai certa che il famoso dating show di Maria De Filippi avesse subito un piccolo programmazione. Non più, quindi, cinque giorni a settimana di messa in onda, bensì soltanto due. Ecco, la domanda adesso sorge spontanea: è reale la notizia che Uomini e Donne, da settembre prossimo, andrà in onda soltanto due giorni a settimana? A quanto pare, nient’affatto. Stando a quanto trapelato da queste ultime IG Stories condivise sul profilo social ufficiale di TV Blog, sembrerebbe che non sia affatto così. Vediamo la notizia ufficiale condivisa su Instagram.

Da quanto si può chiaramente capire dalla risposta di Tv Blog su Instagram, sembrerebbe che non è affatto vero che Uomini e Donne, da settembre prossimo, andrà in onda soltanto due giorni a settimana. E che, quindi, Mediaset abbia deciso di dare più spazio a Can Yaman e al suo Daydremer. Piuttosto che, come al solito, l’appuntamento con il famoso e seguitissimo dating show di Canale 5 vada in onda regolarmente dal Lunedì al Venerdì. Insomma, adesso che ci è stata appena data questa conferma, noi non vediamo l’ora di assistere alla prima puntata.

