Sandra Milo fa ‘tremare’ i co-conduttori de La Vita in Diretta Estate: stava per partire la gaffe, Andrea Delogu interviene in tempo! Ecco cosa è successo.

Salvatrice Elena Greco, in arte Sandra Milo è una delle attrici più famose del cinema italiano negli anni ’60: Il generale Della Rovere, Adua e le compagne, Fantasmi a Roma sono alcuni dei film che l’hanno vista protagonista. Ha condotto molti programmi negli anni ’80, come Mixer e Piccoli Fans. Ancora oggi è un personaggio televisivo affermato e con il suo carattere esplosivo riesce sempre a lasciare il segno, in qualsiasi ospitata o collegamento si trova. Ultimamente ha parlato con il premier Giuseppe Conte: è stata colta da un malore nell’attesa fuori il Palazzo Chigi e l’episodio ha fatto molto chiacchierare. Nulla di grave, l’attrice ha solo avuto un calo di pressione. Questa mattina la Milo ha regalato un nuovo episodio ‘particolare’: c’è stato un momento ‘di imbarazzo’ alla Vita in Diretta Estate oggi 15 luglio. Ecco cosa è successo in diretta.

Vita in Diretta Estate, ‘gaffe’ di Sandra Milo: interviene Andrea Delogu

Nell’ultima puntata andata in onda ieri, 14 luglio, de La Vita in Diretta Estate, non è mancato un siparietto ‘imbarazzante’ durante il collegamento con Sandra Milo. I conduttori Andrea Delogu e Marcello Masi si sono collegati, come di consueto, con le due inviate speciali Sandra Milo e sua figlia Debora Ergas. Mamma e figlie si trovavano in un meraviglioso campo di cocomeri a Sabaudia. Mentre Debora illustrava il lavoro degli agricoltori in uno splendido campo, la sua mamma Sandra Milo l’ha interrotta per rivolgersi alla conduttrice: “Voglio raccontarti una cosa bellissima, come nasce il cocomero”.

La co-conduttrice Andrea, spaventata da un eventuale ‘racconto hot’ da parte dell’attrice, l’ha interrotta: “Sandra stai attenta“. Falso allarme: Sandra Milo ha proseguito il discorso raccontando il ‘procedimento’ senza ‘gaffe’ “E’ la cocomera che fa questo cocomero grandissimo, è meraviglioso”.