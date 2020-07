La conduttrice e il drammatico addio: “Sento addosso tanto dolore”, confessione shock del volto noto di Rai Tre.

Federica Sciarelli lascerà la conduzione di Chi l’ha visto? Numerose indiscrezioni, nelle ultime settimana, hanno riportato proprio questa notizia: dopo ben 16 anni, la conduttrice sarebbe in procinto di lasciare la trasmissione di Rai Tre. In un’intervista a La Stampa, è stata proprio la Sciarelli a fare chiarezza sulla vicenda, ammettendo di aver chiesto di lasciare il programma, per un motivo molto particolare,a di aver successivamente cambiato idea. Ecco cosa ha confessato.

Federica Sciarelli non lascerà il timone di Chi l’ha visto? nella prossima edizione. A dichiararlo è stata proprio lei, in un’intervista rilasciata a La Stampa. Le voci secondo cui, dopo 16 anni, la conduttrice avrebbe lasciato la trasmissione non so vere, ma neanche del tutto false. La Sciarelli, infatti, racconta di aver chiesto all’azienda di abbandonare la conduzione del programma. Una scelta dettata soprattutto dal suo stato emotivo: “Sono una spugna, prendo il dolore degli altri e cerco di trasformarlo in rabbia civile. Però questo è un programma che ti porti addosso e alla fine ne risenti“. Federica ammette di aver avuto intenzione di prendersi una pausa e staccare per un po’, ma i direttori Rai hanno fatto di tutto per convincerla a cambiare idea e a restare, centrando l’obiettivo. La Sciarelli non nasconde l’amore che prova verso il suo programma: “Sono fiera del nostro lavoro, siamo un servizio pubblico attivo sette giorni su sette”.

Insomma, nessun abbandono. Nonostante le difficoltà, Federica Sciarelli ci sarà anche nella prossima edizione di Chi l’ha visto?, pronta ad aiutare chiunque ne avesse bisogno. E voi, seguite la trasmissione di Rai Tre?