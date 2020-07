Pochissime ore fa, Elettra Lamborghini ha ricevuto un’inaspettata sorpresa in albergo: la cantante è letteralmente senza parole.

A poche ore di distanza dall’uscita del video de ‘La Isla’, il nuovo singolo di Elettra Lamborghini con Giusy Ferreri, la giovanissima cantante ha preso parte ad un evento davvero imperdibile. Ci riferiamo alla sfilata di moda che un famosissimo ed apprezzatissimo brand ha tenuto pochissime ore fa a Milano. È proprio per questo motivo che, con indosso un completo davvero pazzesco, la giovane cantante ha lasciato completamente tutti i presenti senza parole. Così come vi è rimasta lei appena è ritornata in albergo. Terminato l’evento al quale aveva preso parte, Elettra è immediatamente ritornata nella sua stanza. E, ancora prima di infilarsi sotto la doccia, si è resa conto dell’inaspettata sorpresa di cui è stata protagonista. Un regalo tanto splendido quanto inatteso che, com’è giusto che sia, la futura moglie di Afrojack non ha potuto fare a meno di condividere con i suoi sostenitori. Di che cosa parliamo? Scopriamolo insieme!

Elettra Lamborghini, inaspettata sorpresa in albergo: i dettagli

Sempre molto attiva sul suo canale social ufficiale, Elettra Lamborghini non perde mai occasione di poter interagire e comunicare con i suoi sostenitori. Il suo profilo Instagram, infatti, non soltanto pullula di scatti fotografici davvero fantastici, ma è ricco di incredibili e sorprendenti racconti che la giovane cantante, spesso e volentieri, fa attraverso diverse IG Stories. L’ultimo, ad esempio, risale a pochissime ore fa. Quando, di ritorno da un evento di moda al quale aveva preso parte a Milano, la voce de ‘La Isla’, vero e proprio tormentone estivo di questi ultimi giorni, si è mostrata nel bagno dell’albergo in cui ha alloggiato prima di farsi una bella doccia rinfrescante. Quello che, però, cattura l’immediata attenzione di tutti ed, ovviamente, della diretta interessata è la sorpresa inaspettata che ha ricevuto a sua insaputa. Di che cosa parliamo?

Ecco. È proprio questa l’inaspettata sorpresa che Elettra Lamborghini, prima di buttarsi sotto la doccia per rinfrescarsi, ha trovato sullo specchio del bagno. ‘Ti amo’, c’è scritto e che si intravede chiaramente dal vapore dell’acqua. Ovviamente, non sappiamo chi le abbia fatto questa dedica, sia chiaro. Fatto sta che la giovane cantante è rimasta completamente senza parole.

I dettagli del suo matrimonio

Finalmente il fatidico giorno sta quasi per arrivare. Proprio tra pochissimi mesi, Elettra Lamborghini ed Afrojack convoleranno a nozze. Seppure la data del matrimonio sia stata in bilico per diverso tempo a causa dell’emergenza Coronavirus, sembrerebbe che adesso sia tutto confermato. A settembre, i due piccioncini diventeranno marito e moglie. E noi non vediamo l’ora di vederli in tutta la loro bellezza.