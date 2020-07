Al posto di Elisa Isoardi e de La Prova del Cuoco ci sarà Antonella Clerici con il suo nuovo programma di cucina: svelato il sorprendente motivo.

Questa stagione televisiva, ammettiamolo, sarà ricordata davvero per sempre. Non soltanto perché, a causa dell’emergenza Coronavirus ad inizio anno sono stati davvero tantissime le trasmissione televisive che, purtroppo, sono state clamorosamente sospese o che, addirittura, sono andate in onda senza il pubblico, ma anche perché, dopo più di vent’anni di messa in onda, è stato cancellato La Prova del Cuoco. Ebbene si. Il famoso cooking show di Rai Uno ha inaspettatamente salutato il suo amato pubblico italiano il 26 giugno scorso. Da settembre prossimo, quindi, non vedremo più la bellissima e dolcissima Elisa Isoardi al timone dell’apprezzatissimo programma di cucina. Al suo posto, come raccontato in diversi nostri articoli, ci sarà Antonella Clerici con un nuovo programma. Ecco, ma perché si è deciso di sostituire la bella valdostana con la simpaticissima ‘Antonellina nazionale’? Il motivo è stato svelato pochissimo tempo. Ecco i dettagli.

Elisa Isoardi sostituita da Antonella Clerici: ecco perché

Proprio quest’oggi, Giovedì 16 Luglio, sono stati presentati i nuovi palinsesti televisivi dei canali Rai. È proprio per questo motivo che Stefano Coletta, in conferenza stampa, non ha potuto fare a meno di svelare alcuni dettagli davvero importanti. Non soltanto, come raccontato in un nostro recente articolo, ha confermato la settantunesima edizione del Festival di Sanremo con al timone Fiorello ed Amadeus, ma ha anche svelato il vero motivo per cui si è deciso di sostituire Antonella Clerici ad Elisa Isoardi . Da settembre prossimo, come dicevamo precedentemente, non ci sarà più La Prova del Cuoco, bensì il nuovo programma della Clerici. Ecco, ma cos’è successo? A svelare ogni cosa è stato il direttore della Rai. Ecco le sue parole.

Stando a quanto si apprende dalle parole di Stefano Coletta, nel corso delle presentazioni dei palinsesti Rai, sembrerebbe che sia presa la decisione di sostituire Elisa Isaordi con Antonella Clerici. ‘Bisognava intervenite subito’, ha svelato il direttore dell’azienda di Viale Mazzini. Raccontando, tra l’altro, che la bellissima valdostana ha preso un impegno con ‘Ballando con le Stelle’ e, per questo motivo, ha deciso di intervenire ‘per gli ascolti per La prova del cuoco dove c’era una emorragia’.