Il famoso gelato ‘Eskimo’ cambia nome: la famosa ditta di gelati Hansens è stata accusata di razzismo contro la popolazione degli Inuit, ecco cosa è successo in Groenlandia.

La ditta Hansens ha deciso di rinominare il suo gelato ‘Eskimo’: il motivo? Secondo alcuni esponenti politici e la società civile della Groenlandia, la parola significa ‘mangiatore di carne cruda’. Il problema principale risiede nel fatto che ‘Eskimo’ sta per ‘eschimese’ e la parola è stata ritenuta razzista ed offensiva verso gli Inuit e le popolazioni artiche e della Groenlandia. Dalla France Presse spiegano che all’inizio la gelateria danese Hansens era contraria a cambiare il nome al suo gelato: si sono convinti a distanza di anni. Ne ha parlato anche la deputata che rappresenta la Groenlandia, Aaja Chemnitz Larsen, contenta di aver segnalato ‘l’offesa’ per la popolazione degli Inuit. ecco come si chiamerà.

Eskimo, il famoso gelato cambia nome: la ditta Hansens accusata di razzismo

Una vicenda piuttosto particolare quella che vede protagonista il gelato ‘Eskimo’: la gelateria danese Hansens, la cui sede centrale è a Copenhagen, è stata accusata di ‘razzismo’ nei confronti della popolazione degli Inuit e tutte le popolazioni eschimesi perchè, secondo alcuni esponenti politici e della società civile della Groenlandia, la parola significa ‘mangiatore di carne cruda’. Hansens si è convinta a cambiare nome al suo gelato che si chiamerà O’Payo, dal nome del tipo di cioccolato con cui viene prodotto il dolce freddo. La deputata Aaja Chemnitz Larsen che rappresenta la Groenlandia con i suoi 55mila abitanti, è contenta di esser riuscita, dopo anni di dibattiti, a chiarire questa vicenda. “La parola Eskimo evoca secoli di discriminazioni ai danni del nostro popolo” sono le sue parole, continua: “Chiamare Eskimo un gelato ai nostri occhi e non solo è mancanza di rispetto verso la nostra etnía ed evoca secoli di umiliazioni“.