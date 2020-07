Il Festival di Sanremo 2021 cambia le date: la nuova edizione dello show più amato dagli italiani non andrà in onda a febbraio. Ecco l’annuncio del direttore di Rai 1.

Il pubblico Rai attende con ansia il nuovo Festival di Sanremo: l’edizione 2021 sarà condotta di nuovo da Amadeus. Il settantesimo show della musica italiana si è svolto come di consueto al Teatro Ariston dal 4 all’8 febbraio 2020 ed è stato condotto da Amadeus, accompagnato da Fiorello e da nove co-conduttrici. Ospite fisso di tutta l’edizione Tiziano Ferro che con la sua voce ha regalato magnifiche performance: è stata quest’ultima un’edizione davvero sorprendente. Pronti per la prossima? Direi proprio di sì! I preparativi sono in corso e nelle ultime ore è arrivata una nuova notizia dal direttore di Rai 1, Stefano Coletta, sui palinsesti Rai. Ecco di cosa si tratta.

Festival di Sanremo 2021, clamorosa novità: la nuova edizione cambia date

Per Amadeus e Fiorello sarà Sanremo bis: i due amici e conduttori tanto amati dagli italiani saliranno di nuovo sul palco dell’Ariston per condurre la nuova edizione del Festival. Lo show sarà di nuovo affidato al direttore artistico Amadeus, spiega Stefano Coletta, direttore di Rai 1, alla presentazione dei palinsesti Rai. “Il festival sarà posticipato, si svolgerà dal 2 al 6 marzo proprio perché speriamo che a marzo si possa svolgere in sicurezza un Festival normale. È ovvio che stiamo pensando ad alternative nel caso in cui l’emergenza non sia finita, Ma per noi Sanremo è quella formula lì, e puntiamo a farlo come siamo abituati”: è questa la notizia che arriva direttamente dai vertici Rai. Coletta spiega che il Festival slitta di un mese rispetto alle classiche e consuete date vista l’emergenza Coronavirus. Tanti ospiti, tante novità si preparano per la settantunesima edizione dello show più amato dagli italiani: negli ultimi giorni è spuntata un’indiscrezione davvero incredibile. Claudio Lippi potrebbe partecipare come concorrente: il famoso personaggio televisivo avrebbe proprio intenzione di partecipare alla gara canora italiana, tornando a quello che è stato il suo primo amore, ovvero la musica, prima di iniziare la carriera come conduttore.