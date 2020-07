La nuova versione di Como Suena el corazon di Gigi D’Alessio e Clementino

Esce il 17 luglio il nuovo, per così dire, singolo di Gigi D’Alessio e Clementino. Non si tratta di una vera e propria novità in quanto la canzone Como Suena El Corazon è in realtà un remake del vecchio brano del cantautore napoletano realizzato con il rapper partenopeo Clementino. Si tratta però di un brano che, molto probabilmente, si piazzerà alto in classifica e sarà una nuova hit dell’estate. Vediamo allora insieme il testo, il significato e qual era l’album originario in cui possiamo trovare la canzone nella sua vecchia veste.

Il nuovo singolo di Gigi D’Alessio e Clementino

Gigi D’Alessio ha deciso di rimettersi in gioco con una canzone vecchia, rivisitata in chiave assolutamente moderna. Como Suena El Corazon esce il 17 luglio 2020 e ha uno stile nuovo. Un mix tra sonorità mediterranee, latine e rap che danno vita a una canzone che molto probabilmente darà filo da torcere agli altri tormentoni. Un singolo liberatorio e scanzonato che regala un nuovo look alla canzone pubblicata nel 2000 nell’album Quando la Mia Vita Cambierà. Era un brano che è passato un po’ in sordina, sovrastato dall’altro singolo estratto Non Dirgli Mai.

La nuova versione di Como Suena El Corazon di Clementino riprende le fila del brano originale, ma con qualche barra scritta ad hoc dal rapper napoletano. I due sono infatti entusiasti di questa collaborazione.

Il video originale della canzone di gigi d’alessio

Il testo originale di Como Suena el Corazon

Ecco il testo originale di Come Suena El Corazon:

Parlava poco italiano diceva te gusta la Spagna

Aveva gli occhi arrossati dall’acqua dei mari del Sud

L’avevo vista una notte ballare un focoso flamenco

A piedi nudi col viso sudato vicino a un falò

Sbagliando i passi le stavo vicino ballando una samba

Era la donna più bella che c’era alla Playa del Sol

In poco tempo il suo sguardo al mio cuore gli dava tormento

All’improvviso mi ha stretto la mano e m’ha detto così:

Bésame siente como suena el corazón

Yo esta noche quiero solo un emoción

Sembrava un angelo, dagli occhi teneri

Chiedeva un attimo da mille brividi

Bésame siente como suena el corazón

E il suo sorriso nelle labbra mi fermò

Non era un angelo, ma forse un diavolo

E quella notte nel fuoco il mio cuore con lei si bruciò

En esta noche bailando recuerdo me dijo te quiero

Como una niña en mis brazos me hablava palabras de amor

Intensamente su cuerpo buscava caricias y besos

En esta noche me entieron sus ojos y me dijo adiós

Bésame siente como suena el corazón

Yo esta noche quiero solo un emoción

Sembravo un angelo dagli occhi teneri

Chiedeva un attimo da mille brividi

Bésame siente como suena el corazón

E il suo sorriso nelle labbra mi fermò

Non era un angelo, ma forse un diavolo

E quella notte nel fuoco il mio cuore con lei si bruciò

Il significato di Como Suena el Corazon

Il significato del brano è semplice. Parla di un falò in spiaggia in una notte d’estate in cui il protagonista conosce una donna bellissima. Un angelo o un diavolo ancora non si capisce, ma una cosa è certa: gli ha rubato il cuore. Un cuore che ha iniziato a suonare e a chiedere emozioni e attimi da brividi.