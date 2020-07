Pierluigi Diaco nella puntata di oggi 16 luglio di Io e te si è rivolto alle telecamere per fare una confessione: nonostante le critiche e le polemiche lui andrà avanti per la sua strada. Ecco le parole del conduttore.

Pierluigi Diaco è il conduttore di Io e te, programma che si occupa di interviste, musica e curiosità: negli ultimi tempi il presentatore romano è stato al centro di molte polemiche. Negli ultimi mesi sul web il pubblico si è più volte scagliato contro Pierluigi Diaco, accusandolo di essere troppo ‘spocchioso’ e ‘autoreferenziale’. Potrebbero essere anche le critiche ad aver spinto il conduttore a prendere una drastica decisione: ha deciso di eliminarsi dagli account social, Facebook ed Instagram. “Prima o poi l’essere umano si renderà conto di essersi trasformato in un profilo, in un account, in un surrogato” ha scritto nel suo ultimo post prima di sparire del tutto. Nonostante tutto però la sua trasmissione sembra proseguire per il verso giusto: Diaco ha lanciato un messaggio ai suoi telespettatori nella puntata di Io e te, oggi 16 luglio.

Io e te, Pierluigi Diaco: “Nonostante chi mi rema contro…”, lo sfogo del conduttore

Nella puntata di oggi 16 luglio di Io e te, Pierluigi Diaco ha lanciato un messaggio ai suoi telespettatori ed ai piani alti della Rai. “Nonostante tutto, nonostante chi mi rema contro, io andrò avanti fino al 4 settembre”: sono state queste le parole del giornalista e conduttore per probabilmente rispondere alle critiche che nelle ultime settimane lo hanno travolto. Sono stati alcuni scontri durante le messe in onda del suo programma ad aver creato polemiche: la lite con Alberto Matano, lo scontro in diretta con Corinne Clery e le tensioni in studio con alcuni ospiti sono un esempio. Nonostante le critiche però oggi Diaco ha voluto sottolineare che non indietreggerà di un passo: ha sostenuto la concretezza del suo programma sottolineando che andrà avanti fino ai primi giorni di settembre.