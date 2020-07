Miss Claudia si rilassa sul divanetto: scollatura da capogiro, selfie rovente per la Ruggeri, protagonista di Avanti un Altro su Canale 5.

Si chiama Claudia Ruggeri, ma per tutti è la meravigliosa Miss Claudia di Avanti un altro. La showgirl romana è una delle protagoniste della seguitissima trasmissione di Canale 5, condotta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti e che ormai da tantissimi anni diverte milioni di telespettatori. Nella trasmissione, Miss Claudia guida il famoso ‘salottino’, composto da personaggi bizzarri e super esilaranti. E, ogni volta che la Ruggeri fa il suo ingresso in studio, Bonolis deve fare i conti con il pubblico in delirio per la straordinaria bellezza della showgirl. Una bellezza che è possibile ammirare anche sul suo profilo ufficiale di Instagram. Forse non tutti sanno che Miss Claudia, infatti, è molto attiva anche sui social, dove ama condividere foto e video delle sue giornate. E, molto spesso, le sue foto non passano affatto inosservate! Come quella apparsa poco fa sulla sua pagina social, seguita da ben 907 mila followers. La showgirl si rilassa su un divanetto e indossa un costume bicolore : pioggia di likes per lo scatto, che ha alzato la temperatura su Instagram. Diamo un’occhiata.

Miss Claudia si rilassa sul divanetto: la scollatura in primo piano manda in tilt Instagram

Basta poco a Miss Claudia per fare impazzire i suoi fan su Instagram. La star di Avanti un altro, infatti, è molto attiva anche sui social, dove ama condividere con i followers i momenti più salienti delle sue giornate. E, poco fa, sul suo profilo ufficiale è apparso un selfie che non poteva passare inosservato. Un selfie in cui, in primo piano, c’è la notevole scollatura della showgirl. In un momento di relax in Toscana, Miss Claudia ha scattato ua foto che ha letteralmente infiammato Instagram. Guardare per credere:

Eh si, ve lo avevamo detto! Miss Claudia ha lasciato davvero tutti senza parole con l’ultimo selfie condiviso su Instagram: la sua bellezza ha incantato tutti. Il post, come sempre accade quando si tratta della bella romana, ha ottenuto in pochissimo tempo il pieno di likes e commenti. Tutti ricchi di complimenti per la Ruggeri, che si conferma una delle showgirl più amate e seguite degli ultimi anni. E voi, cosa aspettate a seguire le sue ‘avventure social’ sul suo profilo Instagram ufficiale? Non ve ne pentirete!