Spoiler e anticipazioni su quello che succederà alle coppie di Temptation Island Vip nella nuova puntata di oggi, 16 luglio 2020: tutte le anticipazioni.

Quali sono le anticipazioni sulla puntata di Temptation Island 2020 in onda questa sera, 16 luglio? Le coppie che sono a Is Morus Relais stanno rischiando di vedere la loro relazione naufragare nel mare della Sardegna? Visto quanto accaduto nella seconda puntata del reality show di Canale 5 sembra proprio che quest’anno le crisi siano all’ordine del giorno. Dopo il primo falò richiesto da Sofia e Alessandro, finito però per il meglio, cosa accadrà questa sera? Valeria e Ciavy, sono arrivati alla fine della loro storia d’amore? Ci sarà il falò oppure no? E cosa sta succedendo tra Manila e Lorenzo che ha fatto infuriare così tanto l’ex calciatore? Vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli aggiornamenti più interessanti della terza puntata di Temptation Island 2020.

Anticipazioni Temptation Island terza puntata oggi, 16 luglio

Questa sera, come ogni giovedì, va in onda la terza puntata di Temptation Island 2020 con molte succose anticipazioni che ci fanno fremere sulla sedia in attesa della diretta. Qualche spoiler su cosa succederà nel viaggio dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia infatti lo conosciamo già!

Valeria e Ciavy, anticipazioni falò

Ci sarà oppure no il falò di confronto tra i fidanzati Valeria e Ciavy? Se eravamo partiti tutti con l’idea che il “crudele” fosse lui, dopo le prime puntate di Temptation Island siamo dovuti tornare sui nostri passi. La bella Valeria infatti si è lasciata andare forse un po’ troppo alle moine del tentatore Alessandro e, dai video spoiler sulla terza puntata di oggi, sappiamo che la giovane fidanzata chiederà proprio a lui consiglio sul da farsi. La ragazza è a un bivio, vedere Ciavy oppure no?

Lorenzo Amoruso e Manila: crisi alle porte?

Le anticipazioni della terza puntata di Temptation Island parlano poi chiaramente anche di un momento di sconforto di Lorenzo. Definito da tutti i fan del programma come “l’unico vero uomo”, l’ex calciatore si è aggiudicato la simpatia del pubblico a casa da subito. Le esternazioni infervorate come “E allora!” nei confronti dei filmati riguardanti le donne dei suoi amici di avventura sono già un must. Ma cosa sta succedendo con la sua dolce metà, Manila? La coppia è entrata a Temptation Island ancora più sicura del loro amore, ma ora dalle anticipazioni vediamo un Lorenzo duramente provato. Cosa ha fatto Manila? Dagli spoiler sui canali ufficiali ancora non si capisce molto.

Anticipazioni Antonio e Annamaria al capolinea?

Altro momento piuttosto caldo che probabilmente vivremo questa sera durante la puntata di Vite al Limite è quello riguardante la coppia Antonio e Annamaria. I due protagonisti di Temptation Island 2020 hanno iniziato a zoppicare come coppia da subito. Lei ha ricevuto un video da vedere nel pinnettu dopo circa 2 ore dall’ingresso nel villaggio delle fidanzate. Antonio, molto più giovane di lei, sembrava che però si stesse un po’ rimettendo in riga, sostenendo che non troverà mai una donna come Annamaria. Peccato che alle parole debbano seguire dei fatti e dalle anticipazioni la fidanzata di Antonio sembra proprio sconfortata al punto tale che arriverà a dire “Per me possono uscire insieme”.

Antonella e Pietro, Andrea e Anna: le ultime news

Sembra che questa puntata sarà poi ricca di colpi di scena anche per Antonella Elia che vedrà un video finalmente del suo fidanzato Pietro, ma non sarà per niente felice. Del resto, dall’altra parte del villaggio il suo compagno ha appena scoperto che la Elia sente il suo ex fidanzato di nascosto… diciamo che gli altarini stanno un po’ saltando. Sempre secondo rumors e anticipazioni pare che vedremo anche l’evolversi della storia di Andrea e Anna nella puntata di oggi, 17 luglio. Lei sembra voler continuare con la sua tecnica di far ingelosire il povero Andrea che, dall’altra parte del villaggio ha come mentore Lorenzo e persino il conduttore Filippo che gli chiedono sempre di ragionare e di riflettere bene.