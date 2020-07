Temptation Island, Antonella Elia visibilmente delusa per quello che ha appena visto: chiederà il falò di confronto anticipato a Pietro?

Proprio questa sera, Giovedì 16 Luglio, andrà in onda la terza puntata di Temptation Island. Che, come raccontato in un nostro recente articolo, ha tutte le carte in regola per dimostrarsi, come al solito, davvero imperdibile. Non soltanto, infatti, assisteremo al tanto atteso falò di confronto tra Valeria e Ciavy, ma sembrerebbe anche che per gli altri protagonisti accadranno delle cose davvero importanti. In primis, per Lorenzo Amoruso. Che, con la frase ‘sembrava fosse amore ed, invece, potrebbe essere un bel calesse’, non ha fatto nascosto la sua amarezza per alcune immagini viste della sua compagna Manila Nazzaro. Ma non solo. Stando a quanto trapelato dal breve video di anticipazioni condiviso sul profilo social del programma, sembrerebbe che vedremo una Antonella Elia letteralmente delusa per quanto mostratole sul suo fidanzato Pietro Delle Piane.

Temptation Island, Antonella Elia delusa: cosa ha visto?

In attesa di scoprire tutti i colpi di scena che, per la terza puntata, Temptation Island riserverà a tutto il suo amato pubblico, il profilo social del programma ha voluto condividere un breve video di anticipazioni che riguarda proprio la simpaticissima Antonella Elia. Sbarcata sull’isola delle tentazioni con il suo compagno Pietro Delle Piane per rafforzare ancora di più il loro rapporto, sembrerebbe che l’ex gieffina vedrà delle immagini che non le piaceranno affatto. Se fino a questo momento, infatti, il volto noto de ‘La Repubblica delle Donne’ non aveva visto alcun tipo di filmato da parte del suo compagno e di questo, tra l’altro, si diceva davvero dispiaciuta, a quanto pare, sembrerebbe che, nel corso della puntata di questa sera, la bella Elia ne vedrà davvero delle belle. Tanto da rimanerne più che delusa. Non sappiamo esattamente cosa le verrà mostrato al falò. Fatto sta che la reazione di Antonella sembra essere molto esplicativa.

‘Se una persona mi delude, torno alla mia amata solitudine’, ha iniziato a dire Antonella Elia a due tentatore del villaggio delle fidanzate. Non sappiamo cosa abbia effettivamente visto, lo ripetiamo. Fatto sta che, seduta attorno al tavolo con Manila Nazzaro e un aitante single, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha detto: ‘Bravo! Si è vendicato. Peccato che io lo lascio’. Ecco. Sono proprio queste le parole che la Elia ha detto alla sua compagna di viaggio. Ma cosa vorranno significare esattamente? È una reazione dettata dalla rabbia del momento oppure, magari, assisteremo ad un nuovo falò di confronto anticipato?

A tutte queste domande, purtroppo, non possiamo rispondervi. Non ci resta, però, che aspettare la puntata di questa sera. L’appuntamento è sempre al solito orario. Non mancate!