Temptation Island, il dramma di Manila Nazzaro: lo ha svelato soltanto adesso

Temptation Island, soltanto adesso Manila Nazzaro ha raccontato del suo vero e proprio dramma: le sue parole e cosa le è successo.

Manila Nazzaro, lo sappiamo, è una delle protagoniste indiscusse dell’attuale edizione di Temptation Island. In coppia con il suo compagno Lorenzo Amoruso, l’ex Miss Italia ha deciso di mettere alla prova i suoi sentimenti. Nonostante il loro percorso, fino a questo momento, sembra procedere davvero alla grande e la showgirl sembrerebbe essere davvero spensierata e felice, sembrerebbe che il periodo antecedente alla partecipazione al docu reality delle coppie non sia stato affatto facile. Non soltanto, come raccontato in un nostro recente articolo, dal punto di vista sentimentale, ma anche dal punto di vista privato. A raccontare ogni cosa è stata la diretta interessata. Che, in una sua recente intervista a Storie Italiane, ha parlato, com’è giusto che sia, della sua separazione dal marito, nonché padre dei suoi due bambini, e dell’immenso dramma vissuto qualche mese dopo. Ecco cosa ha rivelato alla bella Eleonora Daniele.

Manila Nazzaro di Temptation Island racconta il suo dramma: cosa le è successo

In una sua recente intervista a Storie Italiane, Manila Nazzaro si è letteralmente raccontato senza troppi peli sulla lingua. Non soltanto, come dicevamo precedentemente, ha svelato ogni cosa sul suo precedente matrimonio e l’amore ritrovato accanto a Lorenzo Amoruso, suo attuale compagno, ma anche di un vero e proprio dramma. Probabilmente per la prima volta, l’ex Miss Italia, infatti, ha dichiarato alla bella Eleonora Daniele di aver avuto un grave problema di salute. E di essersi sottoposta ad un importante intervento chirurgico. ‘ A luglio del 2018 ho avuto anche problemi di salute. Lo stress psicologico ha inciso sul mio stato di salute’, ha iniziato a raccontare l’attuale protagonista di Temptation Island in diretta televisiva. Ecco, ma di che cosa parla esattamente? A quanto pare, sembrerebbe che la bella Manila abbia avuto dei problemi legati alla tiroide. Che, come dicevamo precedentemente, l’hanno costretta a sottoporsi ad un delicato ed importante intervento chirurgico.

‘L’operazione mi ha seriamente toccato una corda vocale’, ha racconto Manila Nazzaro a Eleonora Daniele. Spiegando, inoltre, di quanto il post riabilitativo sia stato davvero importante. L’ex Miss Italia, infatti, ha continuato a raccontare di essere diventata completamente afona dopo l’operazione. E che ancora adesso, nonostante abbia tentato di rieducare la sua voce per tantissimi anni, essa risulta completamente diversa rispetto a quella che aveva prima dell’operazione. Un vero e proprio dramma, da come si può chiaramente comprendere. Che, però, è davvero servito alla compagna di Lorenzo Amoruso. ‘In quel momento mi sono stati vicini soltanto i miei genitori e i mie bambini che erano inconsapevoli’, ha concluso la Nazzaro.