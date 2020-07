Temptation Island, il falò finale tra Valeria e Ciavy: arriva la decisione della coppia, dopo una discussione molto accesa.

Una puntata assolutamente incredibile, la terza di Temptation Island. Una puntata che si è aperta con la coppia più chiacchierata di questa edizione, quella formata da Ciavy e Valeria. Già dalle anticipazioni avevamo scoperto che, dopo aver visto altri video della sua fidanzata vicina ad Alessandro Basciano, ha deciso di chiedere immediatamente un falò di confronto con Valeria. Cosa ha deciso di fare quest’ultima? Dopo minuti di forte indecisione, Valeria ha deciso di presentarsi al falò. Tra i due è successo di tutto.

Temptation Island, il falò finale tra Valeria e Ciavy: Filippo costretto ad intervenire, la decisione finale

“Valeria hai fatto schifo. Ma la dignità di donna dove ce l’hai?“.È con queste parole che Ciavy inizia a rivolgersi alla sua fidanzata. Il ragazzo è molto deluso dai comportamenti della sua fidanzata, colpevole secondo lui di essersi buttata tra le braccia di un altro dopo pochissimi giorni, nonostante si definisca innamorata. Valeria, dal suo canto, dichiara di essere stata trattata per due anni come uno zerbino e di non avere mai ricevuto rispetto da lui. “Tu mi hai fatto sentire piccola per due anni, mi hai annullata! E qui un uomo mi ha fatto sentire amata in poco tempo”. Una discussione dai toni molto accesi, durante la quale è dovuto intervenire anche Filippo Bisciglia, chiedendo a Ciavy di lasciar parlare la sua fidanzata: “Ciavy, è giusto che tu faccia esprimere almeno un concetto a Valeria! Sembra che non ti interessi ciò che dice!”. I due continuano a litigare in modo pesante, esprimendo ognuno le proprie ragioni. “Io in questi sette giorni mi sono riamata, io ora mi amo. Mi hai fatto passare le pene dell’inferno”, incalza Valeria, che ammette di essere arrivata ad una conclusione: “Il nostro era un amore malato”. Dal suo canto, Ciavy sottolinea come Valeria abbia fatto una brutta figura e ne sia uscita ‘piccola’ da questo percorso. Ma Valeria non sembra essere pentita dei suoi comportamenti e alla domanda di Filippo : “Decidi di tornare a casa insieme a Ciavy o da sola?”, risponde da sola.

Al termine della discussione non ci sono più dubbi: i due lasciano il falò separati. Un epilogo che non tutti si aspettavano! Cosa accadrà adesso? Valeria tornerà nel villaggio da Alessandro? Attendiamo le prossime news!