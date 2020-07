Vite al Limite, Megan Davis oggi: perché non ha potuto fare l’intervento?

La paziente del Dottor Nowzaradan, Megan oggi. Come sta la 24enne protagonista dell’episodio in onda questa sera?

Megan Davis ha 24 anni quando approda a Vite al Limite. Il programma, originario della TLC, in Italia viene trasmesso su Real Time e racconta la storia di un anno di vita di pazienti obesi. Persone fortemente in difficoltà che non riescono a smettere d mangiare, proprio come Megan. Il cibo è diventata ormai una forma di dipendenza, ma anche l’unica forma di piacere e conforto che le persone obese riescono a trovare. Un circolo vizioso, spesso che sembra essere senza via d’uscita. Così quando Megan, da giovanissima si rende conto che è completamente dipendente da sua madre, che ha problemi di salute come se fosse una 50enne, decide di rivolgersi al Dottor Nowzaradan. Ma come è diventata Megan Davis di Vite al Limite oggi?

Vite al Limite, Megan oggi: come sta la 24enne?

Fortunatamente, la storia della 24enne Megan di Vite al Limite ha un lieto fine. La ragazza non ha avuto un percorso facile nel programma, tanto che non è stata nemmeno sottoposta all’intervento di bypass gastrico. Ma questo non l’ha scoraggiata. Megan oggi è dimagrita moltissimo, continua a perdere peso e spera di potersi sottoporre all’intervento il prima possibile. La dieta del dottor Nowzaradan comunque ha funzionato e la sua paziente oggi può raccontare una bella storia di successo.

La storia di Megan a Vite al Limite

Ma la vita di Megan Davis non fu facile. La ragazza, già da bambina ha sempre avuto problemi di peso. A soli 14 anni aveva già superato i 100 chili e, purtroppo, la situazione sembrava peggiorare notevolmente. La sua dipendenza da cibo era praticamente letale tanto che quando entrò a far parte di Vite al Limite, il Dottor Nowzaradan si disse subito molto preoccupato per la sua condizione di salute. Prendeva medicine che solitamente si danno ai 50enni. Una situazione piuttosto particolare insomma.

Despite making huge sacrifices, Megan is disappointed to learn she hasn’t lost enough weight to please Dr. Now. Follow her journey tonight at 8/7c on #My600lbLife. pic.twitter.com/xrtPpWXCLe — TLC Network (@TLC) April 1, 2020

Dov’è oggi Megan Davis?

La dieta che le diede il Dottor You non fu facile da seguire per Megan. Tanto che in prima battuta non riuscì a perdere i chili richiesti dal Dottor Nowzaradan che la spronò a fare meglio. La 24enne si impegnò moltissimo e alla fine ottenne ottimi risultati, ma purtroppo il medico le comunicò che i suoi problemi di salute non rendevano sicura l’operazione di bypass gastrico. Doveva perdere altro peso. E Megan continua così. Sta infatti proseguendo nel suo viaggio di perdita di peso e non si è lasciata troppo scoraggiare dalla notizia ricevuta.