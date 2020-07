L’amatissima ex concorrente di Amici si mostra da bambina: la riconoscete? Ecco di chi si tratta.

Succede sempre più spesso che, attraverso i social, vip e personaggi famosi condividano scatti del passato con i propri fan. Un modo dolce per rivivere emozioni e mostrare ai proprio followers una parte di sè che, probabilmente, non conoscono. E qualche ora fa lo ha fatto anche un’amatissima ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, postando uno scatto in cui si mostra da bambina. “Le mie migliori amiche sono sempre state bionde”, scrive la ballerina nella didascalia allo scatto, in cui mostra la sue due bambole, per l’appunto bionde. Non avete ancora capito di chi si tratta? Allora lo sveliamo subito!

L’amatissima ex concorrente di Amici si mostra da bambina: la riconoscete? Il suo sguardo è inconfondibile

Qui era solo una bambina, ma il suo sguardo intenso è davvero inconfondibile. Questa che vedete in foto è la versione ‘mini’ della meravigliosa Elena D’Amario, una delle allieve di Amici che maggiormente è rimasta nel cuore dei fan. La splendida trentenne ha partecipato come concorrente alla nona edizione del talent di Maria De Filippi, per poi diventare una delle ballerine professioniste più amate della trasmissione. Il pubblico impazzisce per lei! Ed è anche sui social che dimostra ad Elena tutto il suo affetto. Il suo profilo Instagram, dove ha condiviso anche la foto da bambina, è seguito da ben 963 mila followers, ai quali mostra gli attimi più salienti della sue giornate. Alcuni scatti di Elena sono davvero mozzafiato. Eccone alcune:

E voi, cosa aspettate a seguire la bellissima ballerina di Pescara sui social? Il suo profilo è ricco di contenuti imperdibili, non ve ne pentirete!