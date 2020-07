Ambra Angiolini incanta Instagram: costume trasparente e pioggia di complimenti per l’attrice, ecco lo scatto da urlo che ha postato sul suo profilo.

Ambra Angiolini è una delle attrici più apprezzate del cinema italiano. Bellissima e talentuosa, l’ex conduttrice di ‘Non è la Rai’ ha una carriera di tutto rispetto alle spalle, con tanti film che hanno appassionato, emozionato e divertito il pubblico, da ‘Immaturi – Il Viaggio’ a ‘Terapia di coppia per amanti’, passando per ‘Ti Ricordi di me’ e tantissimi altri. Ambra è finita più volte sotto la lente di ingrandimento del gossip per la sua vita privata, in particolare dopo la fine del suo matrimonio con il cantante Francesco Renga. Oggi è fidanzata con l’ex allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, e sono tante le voci che li vorrebbero presto sposi. Intanto, però, Ambra continua ad andare avanti col suo lavoro ed è anche piuttosto attiva sul suo profilo Instagram, dove pubblica diversi momenti del suo lavoro e della sua vita quotidiana. Qualche ora fa, ad esempio, ha postato uno scatto in costume che ha letteralmente incantato i suoi fan: scopriamolo insieme!

Ambra Angiolini incanta Instagram: costume trasparente, pioggia di complimenti per lo scatto da urlo dell’attrice

Ambra Angiolini è un’attrice di enorme talento, molto apprezzata dal pubblico e dalla critica, ma è anche una bellissima donna, e i suoi fan la amano anche per questo. Poco fa ha fatto impazzire tutti con uno scatto davvero da urlo, ricevendo una vera e propria pioggia di complimenti. Nella foto in questione, Ambra si trova probabilmente in barca e per l’occasione ha scelto un look total black super elegante e allo stesso tempo seducente. L’attrice indossa infatti un costume intero che crea un gioco di trasparenze sulla scollatura e sulla pancia, rendendola davvero irresistibile, ma con classe. Ambra indossa anche un paio di occhiali da sole molto ‘stilosi’ ed è in una posa molto elegante. “Premio ‘Er Posa 2020’ con giro a sinistra”, scrive ironicamente l’attrice nella didascalia del suo post.

Il post di Ambra ha scatenato una vera e propria pioggia di commenti e like su Instagram, in particolare da amici e fan dell’attrice, che le hanno riservato tantissimi complimenti, sottolineando la sua bellezza e la sua grazia, ma soprattutto la sua incredibile classe. Oltre che essere seducente con il suo costume trasparente, infatti, Ambra è anche elegantissima e sono in tanti a farglielo notare nei commenti. Anche voi la pensate così?