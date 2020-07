Angelina Jolie e Brad Pitt, i motivi del divorzio: inaspettata rivelazione dell’attrice, ecco cosa ha detto in un’intervista a Vogue.

Angelina Jolie e Brad Pitt sono state una delle coppie più belle del cinema americano. I due sono stati insieme per oltre 10 anni, durante la quale hanno costruito una splendida famiglia, con 6 meravigliosi figli, tre dei quali avuti tramite adozione. Dopo aver fatto appassionare milioni di persone alla loro romantica e solida storia d’amore, i due si sono separati nel 2016 e nel 2019 hanno ottenuto ufficialmente il divorzio e lo status di ‘single’. L’improvvisa rottura ha occupato per mesi i maggiori rotocalchi. Tutti cercavano di scoprire quali fossero le reali cause dell’allontanamento tra i due, che hanno sempre scelto invece di rimanere in silenzio sulla questione. Ora però, in un’intervista rilasciata a Vogue, la Jolie ha rivelato alcuni inaspettati dettagli sul divorzio da Brad Pitt. Siete curiosi di sapere cosa ha detto? Beh, eccovi accontentati!

Angelina Jolie e Brad Pitt, i motivi del divorzio: ecco le inaspettate rivelazioni dell’attrice a ‘Vogue’

Angelina Jolie e Brad Pitt si sono separati nel 2016, e il loro divorzio è stato un brutto colpo per i milioni di fan che si erano appassionati alla loro storia d’amore. Nell’istanza di divorzio che ha presentato, l’attrice ha parlato di ‘differenze inconciliabili’ con il suo ex marito, ma i dettagli non sono mai stati chiari, anzi i due hanno sempre mantenuto un certo riserbo sulle loro questioni private. In un’intervista rilasciata a Vogue, però, l’attrice è tornata a parlare dell’argomento, svelando alcuni dettagli inediti. Angelina ha detto di non avere rimpianti né rimorsi sul suo passato, definendo la decisione di divorziare da Brad Pitt “la scelta più giusta”, presa per il bene dei suoi 6 figli: “Continuo a concentrarmi sulla loro guarigione”, ha dichiarato la Jolie, “i bambini leggono tante bugie sui media, perché alcuni hanno approfittato del mio silenzio, ma io dico loro che conoscono la verità”.

Le parole di Angelina Jolie giungono inaspettate, ma non chiariscono del tutto i reali motivi del divorzio da Pitt. Cosa avrà voluto dire l’attrice con le sue rivelazioni?