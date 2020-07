Belen riprende a sorpresa l’amico, lui costretto a coprirsi: attimi di imbarazzo

Belen Rodriguez, tra le stories di Instagram, ha ripreso a sorpresa l’amico, che è stato costretto a coprirsi con le mani: attimi di imbarazzo

Belen Rodriguez cerca di dimenticare la delusione amorosa dopo la separazione da Stefano De Martino. La showgirl argentina, dopo un periodo di profonda tristezza, sta cercando di voltare pagina, dedicandosi al lavoro ma anche all’amore. La Rodriguez ha ritrovato il sorriso tra le braccia di Gianmaria Antinolfi, imprenditore napoletano con il quale è stata ‘paparazzata’ dal settimanale Chi. La showgirl non ha ancora ufficializzato la sua storia d’amore, ma le foto erano inequivocabili. La Rodriguez, inoltre, è molto impegnata sul lavoro, dato che in questi giorni sta registrando le nuove puntate di Tu si que Vales, in onda in autunno su Canale 5.

Belen Rodriguez riprende l’amico a sorpresa: attimi di imbarazzo

La showgirl argentina è riuscita a voltare pagina anche grazie all’aiuto degli amici. Tra questi spicca Mattia Ferrari, volto nuovo della ‘gang’ della Rodriguez. Ferrari è sempre con l’argentina e, oltre che nel lavoro, la segue anche in famiglia, trascorrendo intere giornate con il fratello Jeremias e soprattutto con il figlio Santiago. Sia chiaro: nessuna storia d’amore, solo una forte amicizia e soprattutto un’intesa lavorativa. Ferrari è stato protagonista anche di una delle ultime stories pubblicate dalla showgirl su Instagram. La Rodriguez ha ripreso a sorpresa l’amico che era in mutande. Ferrari è stato costretto a coprirsi con le mani e ci sono stati attimi di imbarazzo, stemperati ovviamente con il sorriso.

La Rodriguez si trova molto bene con il suo nuovo amico e lo testimoniano e i post e le stories pubblicate sul popolare social network. La showgirl argentina ha trovato in Ferrari un amico – quasi un fratello – di cui potersi fidare, dopo la cocente delusione causata dalla separazione improvvisa con Stefano De Martino.