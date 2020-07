Giulia De Lellis ed Andrea Damante hanno trascorso alcuni giorni di vacanza tra le meraviglie di Capri: ecco qualche consiglio sulle spiagge più belle dell’isola campana!

Estate italiana per tutti: l’emergenza Coronavirus blocca i grandi viaggi in giro per il mondo e consente alle bellezze del nostro paese di farsi ammirare in tutto il loro splendore. Da nord a sud, tra mare e montagna: il nostro paese sa offrirci meraviglie uniche. Così, come tutti i cittadini dello Stivale, anche i VIP hanno iniziato a concedersi i primi weekend di relax assoluto nei più bei luoghi italiani. Vi abbiamo parlato di Paola di Benedetto e Federico Rossi che diverse settimane fa hanno trascorso dei magnifici giorni all’Argentario, uno splendido promontorio circondato dal mare. Così le star italiane cercano posti magici dove trascorrere le loro vacanze: sapete dove sono stati Giulia de Lellis ed Andrea Damante diversi giorni fa? La famosissima coppia nata nel programma di Maria de Filippi, Uomini e Donne, hanno deciso di godersi il mare campano, nella splendida Capri. Giulia ed Andrea ne hanno passate tante: il loro amore è esploso nel dating show nel lontano 2016. Un clamoroso tradimento ai danni della De Lellis ha messo fine alla loro storia per un po’: hanno entrambi avuto altre frequentazioni fino a quando, durante la quarantena, è uscito allo scoperto il loro ritorno di fiamma. I fan sono esplosi di gioia quando sono spuntate le fotografie inedite del settimanale Chi che li paparazzavano insieme, mentre facevano la spesa nel periodo di lockdown. Sono passati diversi mesi ed il loro amore è tornato ad essere a cinque stelle: messo da parte il passato, ora l’influencer ed il deejay si godono l’amore e le vacanze. Hanno postato immagini e video del loro soggiorno a Capri: il mare è magnifico, l’isola è una vera oasi di pace. Volete una lista dei posto più belli da vedere nella splendida isola del golfo di Napoli? Vi accontentiamo subito!

Giulia de Lellis ed Andrea Damante, vacanze a Capri: le spiagge più belle dell’isola campana

Capri è la famosa isola, conosciuta da tutti per le sue bellezze, che si trova nel golfo di Napoli. Appartenente al’arcipelago campano dunque, è situata esattamente di fronte alla penisola sorrentina. L’isola è da sempre associata al ‘glamour’ ed al turismo d’elité. Mare, passeggiate, shopping, aperitivi, pranzi, cene e movida: al posto non manca davvero nulla, le cose da fare soddisfano ogni voglia! Le spiagge di Capri sono dei veri paradisi: non esistono lunghe spiagge di sabbia in cui passeggiare o stendersi comodi sulla riva. Le spiagge a Capri sono piccole, fatte di ciottoli, roccia e scogli: il premio finale però è l’acqua cristallina e trasparente che si trova una volta arrivati a destinazione. Volete qualche esempio di mare da paradiso dove poter trascorrere una giornata? Vi accontentiamo subito.

La spiaggia di Marina Grande si trova dopo l’attracco degli aliscafi ed è la più grande dell’isola. L’acqua è super pulita, nonostante la vicinanza dal porto. E’ adatta ai bambini ed è infatti la meta preferita per le famiglie con figli piccoli. Palazzo Mare è un’altra spiaggia, raggiungibile in barca o con una navetta oppure anche a piedi attraverso una lunga passeggiata. Fatta di ciottoli, c’è anche un ristorante dove potersi concedere un magnifico break dal sole! La spiaggia di Marina Piccola è quella che affaccia sui Faraglioni ed è una delle più belle dell’Isola: è molto calda perchè protetta dal Monte Solaro, quindi poco ventilata. Unica pecca: il sole va via presto, è consigliabile quindi andare di mattina!

Ai piedi dei prima citati Faraglioni di Capri ci sono due stabilimenti balneari: poco adatta ai bambini perchè la costa è unicamente rocciosa, è un vero paradiso per gli occhi. Mare cristallino e relax, lo scenario è spettacolare: impossibile non visitare il posto. Chi conosce Capri, saprà certamente de La Grotta Azzurra: si visita in barca e giunti sul posto i turisti possono rimanere a bocca aperta dinanzi al meraviglioso anfratto tutelato dal Ministero dei Beni Culturali. Date un’occhiata alla meraviglia:

Accanto alla Grotta, ci sono diverse spiagge ed anche un'area libera! Il Faro è la località più famosa e amata dai capresi: meraviglioso lido che nasce sotto l'ombra del Faro è fatto con terrazze di roccia. C'è sia lo stabilimento con piscina e ristorante che un'area libera sugli scogli. Questo è l'unico luogo caprese dove è possibile vedere il tramonto sul mare! A Capri sono tantissime le altre esperienze da fare, se non si è amanti del mare: una cosa è certa però, è una delle isole più belle del nostro paese!