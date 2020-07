Chi è Gianni Iapichino, ex marito di Fiona May: età e curiosità

Per chi non conoscesse Gianni Iapichino, in questo articolo vi diciamo chi è l’ex marito di Fiona May, la sua età e le curiosità su di lui

Fiona May, ex lunghista britannica naturalizzata italiana e due volte campionessa mondiale di salto in lungo, ha sposato nel 1994 Gianni Iapichino, suo allenatore. Dal loro matrimonio sono nate due splendide figlie: Larissa e Anastasia. La prima ha seguito le orme dei genitori e nel meeting di Savona è riuscita a saltare 6,80 m con +0,7 m/s di vento. Con questa misura ha migliorato notevolmente il suo precedente record nazionale under 20, diventando la seconda atleta italiana assoluta dietro sua madre Fiona May, nonché l’undicesima atleta under 20 di tutti i tempi a soli 2 cm dalla madre. La misura rappresenta anche la seconda prestazione mondiale dell’anno.

Chi è Gianni Iapichino, ex marito di Fiona May

Iapichino è nato a Firenze il 2 marzo del 1969, dove il padre, originario di Vittoria, in provincia di Ragusa, si era trasferito per lavoro. L’uomo, oggi cinquantunenne, ha sposato nel 1994 Fiona May, campionessa mondiale e due volte argento alle Olimpiadi di salto in lungo. Il loro matrimonio ha prodotto la nascita di due splendide figlie, Larissa e Anastasia. La più grande ha seguito le orme dei genitori e oggi è un talento della nazionale italiana. A soli diciotto anni (non ancora compiuti) ha stabilito il record nazionale e insidia quello della mamma. Il matrimonio tra Iapichino e Fiona May è durato diciassette anni: nel 2011, infatti, la coppia ha annunciato la separazione. Iapichino è stato anche l’allenatore della May ed ha dunque collaborato ai suoi successi, oltre che gioirne. Oggi i due si emozionano sugli spalti guardando le prodezze della giovane Vanessa.

Gianni è alto un metro e ottantacinque centimetri e pesa settantacinque chili. Anche lui è stato un primatista ed ha stabilito diversi record. Iapichino ha alle spalle, infatti, una carriera d’atleta d’alto livello: 18 volte azzurro a cavallo tra gli anni ’80 e ’90, è stato primatista italiano di salto con l’asta (5.70), specialità in cui ha conquistato sei titoli nazionali assoluti (tre all’aperto e altrettanti indoor). Era bravo anche nel salto in lungo, dove aveva un primato personale di 7.95, e nelle prove multiple (7.285 punti nel decathlon e un titolo italiano indoor vinto nell’octathlon). Non ama molto la luce dei riflettori, infatti, nonostante abbia sposato una donna importante come la May, è comparso poche volte in televisione. Di recente è entrato nel direttivo di ATL-Etica, società sportiva trevigiana che il 4 e 5 luglio, a Vittorio Veneto, ha organizzato uno dei primi meeting nazionali della stagione. In quell’occasione ha dichiarato: “ATL-Etica mi ha prospettato un percorso formativo a 360 gradi ed è soprattutto questo che ho trovato estremamente innovativo”.