Chiara Nasti, flirt in corso con un calciatore: l’indiscrezione

Secondo le ultime indiscrezioni apparse sul web, Chiara Nasti avrebbe un flirt in corso con un calciatore: ecco di chi si tratta

Chiara Nasti è una delle ‘top social’ più conosciute e seguite. La modella, nata il 22 gennaio del 1998 a Napoli, ha partecipato anche al reality show de L’Isola dei Famosi, ritirandosi dopo pochi giorni dall’inizio del programma, ed è sorella di Angela Nasti, ex tronista di Uomini e Donne. Il suo profilo Instagram sfiora i due milioni di seguaci, le sue foto sono sempre piene di like e le sue stories sono seguitissime. Riguardo alla vita privata, ha avuto una storia d’amore molto turbolenta con il rapper Emis Killa, è stata fidanzata con Emanuele Borriello ed è stata legata circa tre anni ad Ugo Abbamonte.

Chiara Nasti, flirt in corso con un calciatore

La Nasti ha da poco chiuso la sua storia d’amore con l’imprenditore napoletano Ugo Abbamonte. I due sono stati fidanzati circa tre anni. Dopo Abbamonte, la modella e influencer è stata avvicinata al calciatore della Roma Niccolò Zaniolo, flirt mai confermato, e adesso pare stia frequentando un altro calciatore. La napoletana, infatti, è stata pizzicata a Mykonos, in Grecia, con Niklas Dorsch, calciatore tedesco in forza all’Heidenheim, squadra che compete nel campionato minore tedesco e che quest’anno ha sfiorato la promozione.

Anche in questo caso la Nasti non ha ancora né smentito né confermato la notizia. I due, però, sono stati ‘paparazzati’ in atteggiamenti abbastanza intimi ed è probabile che tra i due sia nato un flirt fugace. Solo nelle prossime settimane capiremo se è stato un fuoco di paglia, durato solo qualche settimana, oppure se Dorsch sarà il nuovo fidanzato della modella ed influencer napoletana. La famiglia Nasti, in ogni caso, mantiene la tradizione dei calciatori e, dopo Borriello e Bonifazi (fidanzato di Angela), adesso spunta il tedesco dell’Heidenheim.