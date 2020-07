I consigli per scegliere il bikini o il costume perfetto per le vacanze: quali sono gli errori da non fare?

Se siete in procinto di partire per le vacanze estive, probabilmente avrete già fatto il giro dei negozi alla scoperta dei bikini e dei costumi da bagno 2020. Se state però per procedere all’acquisto sappiate che ci sono però delle piccole attenzioni da tenere a mente. Ecco allora degli errori da non fare quando state per scegliere il bikini per il mare!

Gli errori più comuni da evitare quando si sceglie un costume per il mare

La prima cosa è pensare che il costume intero, che magari ci fa sentire meglio perché copre quei rotolini di troppo sia out. Ebbene, non è così perché negli ultimi anni la moda ha dimostrato come il costume intero sia tornato super in voga. Oggi infatti sono tantissime le star e le influencer che lo indossano. Quindi se vi fa sentire meglio acquistatelo senza problemi.

Scegliete poi un costume che vi faccia sentire bene e non pensate che i modelli magari più in voga e sponsorizzate non facciano per voi. Prima di scartare un modello a prescindere, provatelo perché magari una fascia potrebbe nascondere alcuni dettagli, ma allo stesso modo potrebbe valorizzarne altri. Oppure un costume con uno scollo profondo potrebbe essere pessimo per un decolleté poco prosperoso, ma perfetto da sfoggiare insieme agli short all’aperitivo.

Altro elemento errore da non fare mai è guardare il costume o il bikini e pensare che ti starà malissimo. Dovete provarlo e guardarvi allo specchio con amore perché i difetti li abbiamo tutte. Ma se quel particolare bikini, anche se magari è più sgambato del solito, vi piace particolarmente o vi fa sentire bene allora dovreste proprio comprarlo. Se voi vi sentite belle, vedrete che lo comunicherete anche agli altri!

L’unica regola da seguire? Indossa ciò che ti fa sentire bene

Le regole e le indicazioni per comprare il costume perfetto quindi, non esistono in realtà. Dovreste fare sempre solo ciò che vi fa stare bene. Cercare di dimenticarsi dei canoni estetici che i giornali di moda ci propinano ogni giorno e indossare il bikini o il costume intero che vi piace di più e che vi fa sentire meglio. Il resto non conta.