Il personaggio della settimana, Antonella Clerici: bentornata a casa

Il personaggio della settimana è Antonella Clerici: la conduttrice si riprende il suo posto in ‘Mamma Rai’, bentornata a casa

In settimana, la Rai ha ufficializzato i palinsesti televisivi della prossima stagione. Conferme, grandi ritorni e sorprese molto entusiasmanti. Innanzitutto, il Festival di Sanremo slitta all’inizio di marzo nella speranza che per quella data si possa fare con la ‘formula tradizionale’. Il direttore Coletta ha smentito l’ipotesi di un ‘piano b’ per la manifestazione canora: “Sanremo con il piano b non è Sanremo“. A sorpresa ci sarà il ritorno di Maria De Filippi su Rai Uno: dopo la conduzione del Festival di Sanremo nel 2009 accanto a Bonolis e nel 2017 accanto a Carlo Conti, la conduttrice tornerà nella rete pubblica per una serata evento volta a sensibilizzare, attraverso musica e parole, sul tema della violenza contro le donne. Insieme a lei ci saranno Fiorella Mannoia e Sabrina Ferilli. Confermati ovviamente Domenica In con Mara Venier e Storie Italiane con Eleonora Daniele. I palinsesti televisivi, però, annunciano anche un grande ritorno, quello di Antonella Clerici. La conduttrice torna a casa sua con un doppio programma: The Voice Senior ed È sempre mezzogiorno.

Il personaggio della settimana: Antonella Clerici

La Clerici torna in pianta stabile in Rai. La conduttrice è divenuta famosa grazie alla rete pubblica, conducendo La prova del cuoco dal 2000 al 2008 e dal 2010 al 2018, Il treno dei desideri, Ti lascio una canzone e tanti altri programmi, tra i quali anche due Festival di Sanremo e Sanremo Young. Il 1° giugno 2018 ha lasciato definitivamente il cooking show che l’ha lanciata e per un paio di anni è stata ai margini della rete pubblica. La Clerici, però, non è mai andata via: nell’ottobre del 2018 ha condotto il remake di Portobello, nel 2019 ha condotto lo Zecchino d’Oro, la Festa di Natale e lo scorso febbraio è stata scelta da Amadeus per condurre una delle serate della settantesima edizione del Festival di Sanremo. Prime serate o serate evento, ma la sua mancanza si è sicuramente sentita.

Adesso, però, possiamo festeggiare: Antonellina torna a casa e lo fa dalla porta principale. Il personaggio della settimana è lei, che, dopo due anni di assenza, torna in pianta stabile in Rai. E allora possiamo festeggiare, perchè se c’è una mamma a Mamma Rai, quella mamma è proprio la Clerici. Per anni ha accompagnato le giornate degli italiani, ha avvicinato i telespettatori alla cucina e anche i più inesperti sono diventati grandi chef. Bentornata Antonella, non vediamo l’ora che sia sempre mezzogiorno.