Ilary Blasi senza veli ha deciso di far impazzire Instagram: “The day after”

Ilary Blasi senza veli ha deciso di far impazzire tutti i suoi followers attraverso il suo canale ufficiale Instagram: “The day after”, lo scatto

Ilary Blasi non smette mai di stupire i suoi fan da quando ha deciso di iscriversi anche lei sui social e in particolar modo su Instagram. La conduttrice e modella è un vero e proprio esempio di bellezza e nel corso degli anni ha fatto e continua tutt’oggi a riscuotere un enorme successo tra gli uomini. Moglie dell’iconico capitano della Roma Francesco Totti, insieme formano una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. Uniti, complici e inseparabili, sono una coppia davvero invidiabile. Sono moltissime le persone che hanno sognato con la loro storia d’amore e che continua a seguirli con passione e ammirazione. Inutile dirvi che in questi giorni di relax e vacanza al largo di Capri stanno letteralmente facendo impazzire il web e i siti di gossip! La donna non manca mai di farci sognare con i suoi look audaci e super sensuali.

Bionda, occhi azzurri e fisico scolpito, Ilary Blasi è certamente una delle donne più belle del mondo dello spettacolo e probabilmente ne è consapevole. La conduttrice in questi giorni di vacanza e relax a Capri non ha mancato occasione di sfoggiare dei look bellissimi e che siamo certa che tra un po’ diventeranno copiatissimi da tutte le giovanissime. Inutile dirvi che i suoi look in costume stanno facendo sognare uomini e donne, che in lei rivedono una donna bellissima e a cui ispirarsi. Negli scorsi giorni ci ha deliziato con costumi succinti e cappelli esagerati, fino poi ai look dal costo da capogiro. Adesso invece la ritroviamo in un look decisamente Sauvage. La donna appare senza veli girata di spalle e con i capelli molto ribelli.

Ilary ha infatti optato per delle treccine che le incorniciano il volto, unite ad una capigliatura mossa e spettinata. Lo scatto è leggermente sfocato, ma l’effetto è molto azzeccato. L’atmosfera la renda ancora più affascinante di quanto non sia già e c’è da domandarsi cosa ne pensi il marito Francesco Totti. I fan sotto la foto pubblicata sul suo account ufficiale instagram si sono decisamente scatenati e la pioggia di like e di commenti era inevitabile. Non c’è nessuno che non le faccia i complimenti, anche se noi aspettiamo di vedere quelli del Capitano!