Luca Argentero, splendido annuncio: è la notizia che tutti aspettavano, ecco la grande novità che l’attore ha condiviso sul suo profilo Instagram, fan in delirio.

Luca Argentero è uno degli attori più amati dal pubblico. Il suo talento e la sua indiscutibile bellezza lo hanno reso un vero e proprio sex symbol. Negli ultimi mesi è stato ancor di più sulla cresta dell’onda grazie alla fiction di cui è stato protagonista, ‘Doc – Nelle tue mani’, che ha avuto un successo incredibile, raggiungendo share da record. La fiction, andata in onda durante l’emergenza Coronavirus, è ispirata alla storia vera del dottor Pierdante Piccioni e ha appassionato milioni di italiani, anche grazie alla splendida interpretazione di Argentero, che è il personaggio principale. E’ un periodo davvero felice per l’attore, che è anche diventato papà da pochi mesi. La sua compagna Cristina Marino ha infatti dato alla luce la piccola Nina Speranza, che ha portato un’altra grande gioia nella vita di Luca. Poco fa l’attore ha annunciato una nuova splendida notizia sul suo profilo Instagram, rendendo felicissimi i fan: ecco di cosa si tratta.

Luca Argentero, splendido annuncio: è la notizia che tutti aspettavano, ecco di cosa si tratta, fan in delirio

Luca Argentero ha fatto poco fa uno splendido annuncio sul suo profilo Instagram. L’attore, che solo due mesi fa è diventato papà della piccola Nina Speranza, è tornato sul set della serie ‘Doc – Nelle tue mani’, le cui riprese si erano fermate a causa dell’emergenza Coronavirus. La fiction, infatti, non è andata in onda fino alla fine a causa del lockdown, che ha provocato l’immediata interruzione delle riprese. Il pubblico, dunque, non vede l’ora di scoprire il finale di stagione, che dovrebbe andare in onda nel prossimo autunno. Qualche settimana fa era stato annunciato l’inizio delle riprese delle ultime puntate. Oggi Argentero ha annunciato, invece, che lui e i suoi colleghi hanno finito di girare, e che dunque il finale di stagione è ormai pronto. “Missione compiuta! Abbiamo finito di girare le nuove puntate..le vedrete in autunno..sono pazzesche, come la squadra che le ha realizzate”, ha scritto l’attore nella didascalia del suo post.

Il post di Argentero ha ottenuto un vero e proprio boom di like e commenti da parte dei fan della serie, che non vedono l’ora di scoprire cosa accadrà nelle ultime puntate.