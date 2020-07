Temptation Island, Alessandro e Sofia: la decisione inaspettata dopo il programma; ecco cosa hanno rivelato.

È andata in onda ieri la terza puntata di Temptation Island. Una puntata ricca di colpi di scena, primo tra tutti l’attesissimo falò di confronto tra Ciavy e Valeria. Una discussione molto accesa che si è conclusa con una decisione inevitabile, quella di separarsi e lasciare il programma da single. Ma quello tra Ciavy e Valeria non è stato il primo falò di questa edizione. Prima di loro, anche Alessandro e Sofia si sono incontrati sul famoso tronco, in presenza di Filippo. Anche tra loro scoppiò un acceso battibecco, che, però, ha avuto un lieto fine. La coppia ha superato il test Temptation e prosegue la storia fuori dal programma. E, intervistati da Uomini e Donne Magazine, Alessandro e Sofia hanno raccontato come procede la loro relazione, svelando anche un’importante decisione che stanno valutando di prendere.

Temptation Island, Alessandro e Sofia dopo il programma: la decisione a sorpresa, convivenza in arrivo?

Sofia e Alessandro sono usciti insieme da Temptation Island. Dopo l’esperienza nel reality, entrambi hanno capito i loro errori e si impegnano a smussare quanto non ha funzionato nella coppia. A rivelarlo sono stati proprio loro al magazine ufficiale di Uomini e Donne, al quale hanno confermato di voler mantenere le promesse fatte davanti al falò: “Tenere sotto controllo la gelosia, recuperare la fiducia e non dare modo a nessuno dei due di essere geloso”. E Sofia annuncia che stanno pensando anche di fare un passo davvero importante: “Penso anche ad un’ipotetica convivenza, a breve.“. Proprio così, i due sarebbero pronti ad andare a vivere insieme, dopo il percorso nel reality. Un percorso durato solo 5 giorni, ma che è bastato ad Alessandro per sentire un’immensa mancanza della sua fidanzata: “Cinque giorni che sono stati un’eternità. Io voglio che lei non si allontani più da me. Non posso stare senza di lei.”

Insomma, sembra proprio che il percorso a Temptation Island sia servito eccome alla coppia, che ora appare più unita che mai. E a voi, piacciono Alessandro e Sofia?