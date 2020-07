A poche ore dalla terza puntata di Temptation Island, il tentatore Alessandro Basciano ha scritto su Instagram un messaggio davvero enigmatico.

Sapevamo che la terza puntata di Temptation Island sarebbe stata davvero spumeggiante e, in effetti, è stato proprio così. Non soltanto per il tanto atteso falò di confronto tra Valeria e Ciavy, ma anche per tutti i momenti imperdibili ed incredibili che soltanto il docu-reality delle coppie è solito regalarci. I colpi di scena, lo sappiamo, sono stati davvero tantissimi. E, a quanto pare, non lo saranno affatto da meno nel corso della quarta puntata. Esattamente tra sei giorni, Giovedì 23 Luglio, su Canale 5 andrà in onda un nuovo appuntamento. E, stando ad alcune anticipazioni mandate in onda a fine puntata scorsa, sembrerebbe essere davvero imperdibile. Certo, siamo abituati a degli appuntamenti ‘bomba’, ma questo della settimana prossima, vi assicuriamo, supererà tutte le aspettative. Ci saranno furiose reazioni, pianti disperati, amare consapevolezze e drastiche decisione, ma di che cosa parliamo esattamente? Scopriamolo insieme.

Temptation Island, anticipazioni puntata del 23 Luglio: cosa accadrà

Siamo quasi giunti al giro di boa a Temptation Island e, com’è giusto che sia, iniziano a tirarsi le somme di questo incredibile e sorprendente viaggio nei sentimenti. Se da una parte ci sono due coppie che hanno deciso di abbandonare il loro percorso prima del previsto, dall’altra ci sono le altre quattro che vogliono realmente mettere alla prova i loro sentimenti fino all’ultimo giorno. Tuttavia, stando a quanto mostrato dal breve video di anticipazioni a fine puntata scorsa, sembrerebbe che anche nel quarto appuntamento accadrà davvero di tutto. Gli equilibri iniziano a rompersi sempre di più. Ed alcuni dei fidanzati o delle fidanzate iniziano a perdere completamente il controllo. È il caso, ad esempio, di Lorenzo Amoruso. Che, a quanto pare, vedrà alcune immagini della sua compagna Manila Nazzaro che non gli piaceranno affatto. E non solo. Ma cerchiamo di capirne di più.

Stando a quanto mostrato dalle anticipazioni della puntata del 23 Luglio, sembrerebbe che il quarto appuntamento sia realmente imperdibile. Oltre a Lorenzo Amoruso che, come dicevamo precedentemente, sarà il protagonista di un furiosa reazione nel villaggio dei fidanzati, assisteremo alla disperazione e alla rabbia di Antonella Elia ed, infine, alla drastica decisione di Annamaria. Dopo aver visionato un filmato per nulla carino sul suo fidanzato Antonio, la bella campana comunicherà a Filippo di volerlo vedere immediatamente. Falò di confronto anticipato, quindi? Ebbene, ma cosa succederà ancora? Ovviamente, è tutto da scoprire. Non ci resta che aspettare sei giorni. E non perderci assolutamente la puntata. Noi già non vediamo l’ora, voi?