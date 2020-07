Temptation Island, i cinque momenti memorabili della terza puntata del docu-reality di Canale 5.

Ci siamo! Come ogni venerdì mattina, eccoci pronti a rivivere i momenti più salienti della puntata di Temptation Island. Quella di ieri è stata la terza, un vero e proprio giro di boa per i protagonisti della trasmissione condotta da Filippo Bisciglia. Molte cose sono cambiate: i colpi di scena sono stati tantissimi! Pronti a scoprire i cinque momenti memorabili del terzo appuntamento? Tenetevi forte: ci sarà da ridere!

Temptation Island, i cinque momenti memorabili della terza puntata: ‘scoppia’ la prima coppia

1- VALERIA E CIAVY SI SEPARANO

Non potevamo che iniziare con il momento ‘clou’ della terza puntata del docu-reality di Canale 5: il tanto atteso falò di confronto tra Valeria e Ciavy. Quest’ultimo, dopo aver visto le ennesime immagini della sua fidanzata vicina ad Alessandro ( è scattato il bacio?), ha deciso di vederla immediatamente. E Valeria si è presentata, forte e decisa, senza alcun dubbio: la storia con Ciavy era un amore malato e, grazie ai giorni nel villaggio, è riuscita ad amare se stessa. Ebbene sì, è scoppiata la prima coppia di questa edizione!

Ora tutti si chiedono: nascerà un nuovo amore tra Valeria e il bel tentatore Basciano? Non ci resta che attendere i prossimi sviluppi!

2- “TI CORREGGONO PURE COI SOTTOTITOLI”

C’è da ammetterlo, Antonio non ha un ottimo rapporto con le coniugazioni verbali! E lo sa anche la sua fidanzata Annamaria, che, mentre guarda le clip che lo riguardano, non perde occasione per ‘sottolineare’ gli errori del suo Antonio. Nella puntata di ieri, ne abbiamo ascoltati un bel po’… Da “pentuto” al “fosse” invece di “sarebbe”. Inutile dire che, sui social, i fan si sono scatenati con i video:

Al di là della grammatica, c’è da capire come evolverà la situazione della coppia. Antonio si avvicina molto alla tentatrice Ilaria, ma ammette di sentire forte la mancanza di Annamaria. Staremo a vedere!

3- LA DICHIARAZIONE INASPETTATA

Un’altra coppia che non se la passa benissimo è quella formata da Andrea ed Anna. Quest’ultima continua la sua strategia, con l’intento di convincere il giovane ristoratore a mettere su famiglia. Andrea, però, non sembra apprezzare l’atteggiamento della sua fidanzata e, quando meno se lo aspettava, è arrivata una dichiarazione a sorpresa! Guardate un po’:

Proprio così, la tentatrice, con molta dolcezza, ha ammesso di essere davvero interessata a lui e che, se lui vorrà, lei ci sarà: “Te lo dico perché ci tengo, te lo dico col cuore in mano!” Un momento molto apprezzato dal pubblico del reality, che ha amato la spontaneità della ragazza.

4- PIETRO O FABIANO?

A chi non è mai capitato di chiamare il proprio partner col nome del proprio/a ex? Ebbene, ad Antonella Elia è sicuramente capitato. E davanti a milioni di telespettatori! Durante una chiacchierata con un tentatore, la showgirl chiama Pietro col nome del suo ex, il ‘famoso’ Fabiano, che già nella scorsa puntata aveva ampiamente nominato. Una ‘gaffe’ che non è piaciuta molto a Pietro, stanco del fatto che Fabiano sia perennemente presente nei pensieri di Antonella. La gaffe è diventata in poco tempo virale sul web e ha fatto ricordare ai fan un altro momento memorabile di una passata edizione:

Ricordate quella scena? Martina chiamò il suo fidanzato Gianmarco col nome del suo tentatore, Andrea Dal Corso!

5- ” IO TI SCASSO LA FACCIA”

No, non è come sembra! Anche se la scena fa pensare che Annamaria stia per aggredire la sua amica Valeria, in realtà la napoletana stava pensando a cosa avrebbe voluto fare al suo fidanzato Antonio, dopo aver visto gli ennesimi video in cui si mostra troppo vicino alle tentatrici. Una reazione decisamente ‘focosa’ quella di Annamaria, che, ovviamente, ha fatto il giro dei social:

Annamaria sembra essere arrivata quasi al limite…falò di confronto in arrivo? La prossima puntata ci regalerà colpi di scena, garantito.

Insomma, anche questa puntata, come le precedenti, è stata ricca di momenti che difficilmente dimenticheremo! E se Filippo Bisciglia, in chiusura, ci ha dato appuntamento per il prossimo giovedì, noi ci ritroveremo qui il prossimo venerdì mattina, pronti a commentare la quarta attesissima puntata di Temptation Island! Noi non vediamo già l’ora! E voi?