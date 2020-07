Temptation Island, cos’è successo davvero tra Valeria e Alessandro: il retroscena sulla puntata di ieri del reality dedicato alle coppie.

È andata in onda ieri una puntata davvero scoppiettante di Temptation Island. Si tratta del terzo appuntamento col docu-reality di Canale 5, uno dei programmi più amati e seguiti degli ultimi anni. Una puntata ricca di colpi di scena, a partire dall’attesissimo falò di confronto finale tra Valeria e Ciavy. Una discussione davvero accesa, quella nata tra la coppia, che al termine del confronto ha deciso di separarsi. Ma cosa aveva spinto Ciavy a chiedere un incontro immediato con la sua fidanzata? Ebbene, la vicinanza tra quest’ultima e il single Alessandro Basciano si era fatta davvero ‘pericolosa’. Ad un certo punto, sembrava chiaro che tra i due fosse scattato anche il bacio. Ma cosa è accaduto davvero? Cerchiamo di fare chiarezza!

Temptation Islan, cos’è successo davvero tra Valeria e Alessandro: bacio o non bacio?

Cosa è successo davvero tra Valeria ed Alessandro Basciano nel villaggio di Temptation Island? Dopo la prima litigata di ‘coppia’, i due si sono avvicinati sempre di più, a tal punto che Ciavy non ha più retto la situazione e ha richiesto il falò di confronto. Ma quello che tutti si chiedono è: Valeria ed Alessandro si sono baciati davvero? Le immagini mandate in onda non sono chiarissime, anche se, per molti telespettatori, è davvero difficile essere così vicini senza che il bacio scatti. A insospettire ancora di più il pubblico, e Ciavy, è stata una frase pronunciata da Alessandro: “Se ti chiedono, nega”. Un consiglio per Valeria…ma cosa avrebbe dovuto negare? Per molti non c’è dubbio: si tratta proprio del bacio. E, poco dopo al falò, è accaduto proprio questo. Ciavy era super convinto che tra i due fosse scattato il bacio, ma Valeria ha negato fermamente. Dove sarà la verità?

Intanto, il post puntata non è stato da meno e ha regalato colpi di scena. Ciavy ha deciso di disattivare i suoi commenti di Instagram, proprio dopo la messa in onda. Ma cosa sarà successo, invece, tra Valeria e Alessandro? La ragazza continuerà a conoscere il tentatore dopo la rottura con Ciavy? I telespettatori sembrano essersi già affezionati alla possibile ‘nuova coppia’ nata nel reality di Canale 5. Non ci resta che attendere le prossime news! Noi, ovviamente, siamo qui ad aggiornarvi. Stay tuned!