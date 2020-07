Cos’è successo tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso subito dopo il loro percorso a Temptation Island: spunta fuori un’indiscrezione clamorosa.

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso formano una delle coppie dell’attuale edizione di Temptation Island. Dopo tre anni di relazione, i due piccioncini hanno deciso di mettere a dura prova il loro amore per uscirne più fortificati ed uniti. Ecco, ma com’è andato il loro percorso? Inizialmente, bisogna ammetterlo, decisamente alla grande! Fino a quando, ad un certo punto, dopo alcune considerazioni che l’ex Miss Italia ha fatto sul suo compagno, l’ex calciatore ha completamente perso le staffe. Tanto che, nel corso della puntata di ieri 16 Luglio del programma, ha ammesso di essere anche pronto a troncare. La domanda, però, adesso sorge spontanea: dal momento che, a quanto pare, le riprese sono terminate, cosa sarà successo tra di loro? Ecco, soltanto adesso è spuntata fuori una clamorosa indiscrezione. Ecco tutti i dettagli.

Cos’è successo tra Manila e Lorenzo dopo Temptation Island? La verità

Dal momento che sembrerebbe che le riprese di Temptation Island siano terminate, tutti noi siamo curiosi di sapere com’è andata a finire tra le coppie rimaste in gioco. Se, da una parte, Alessandro e Sofia e Ciavy e Valeria hanno deciso di terminare il programma prima del previsto, dall’altra parte, cosa sarà successo alle altre coppie in gioco? Come raccontato in un nostro recente articolo, sembrerebbe che, nel corso della quarta puntata, anche Annamaria abbia chiesto il falò di confronto al suo Antonio. E di Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, invece, cosa ne sappiamo? Ecco, è spuntata fuori una clamorosa indiscrezione. ecco di che cosa parliamo.

Stando a quanto si apprende dal sito Gossip News Italia, sembrerebbe che il percorso tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso abbia avuto un lieto fine. Sembrerebbe che i due piccioncini, per essere più specifici, abbiamo messo a dura prova il loro amore per tutti i 21 giorni. E che, soprattutto, abbiano deciso di uscire dal programma mano nella mano.